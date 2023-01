Brian Van Hinthum

Dinsdag 31 januari 2023 16:04

Met de onthulling van de Haas is de eerste kleurstelling voor 2023 uit de doeken. Omdat Haas er alleen voor koos om de livery aan de wereld te tonen, weten we nog weinig over de auto zelf. Volgens Tom Coronel is het zo dat de autopresentaties over het algemeen sowieso bestaan uit een partijtje zand in de ogen strooien van de concurrentie.

Met nog een ruime maand voor de eerste Grand Prix in Bahrein hebben we bij het team van Haas de eerste glimp van een nieuwe Formule 1-auto weten op te vangen. Heel veel wijzer zijn we nog niet per se geworden en volgens Coronel hoort dat nu eenmaal bij het spelletje. "Zeventig procent van de informatie, die je tijdens die presentaties krijgt, klop. De teams moeten iets laten zien van de basis, maar er worden altijd trucjes gebruikt. Over de dingen waar ze trots op zijn, willen ze vertellen. Dat maakt een presentatie stoer. Maar ze kijken ook allemaal naar manieren om de andere teams zand in de ogen te strooien", vertelt hij tegenover Algemeen Dagblad.

Mercedes van 2022

Zelfs voor de teams zelf is het op basis van wat ze voor informatie op het begin hebben vrij lastig om een inschatting te maken van de kwaliteiten op de baan. Coronel wijst daarbij naar de Mercedes van 2022. "Problemen kom je pas tegen als de auto de baan op is. Elke keer blijkt weer dat de theorie en de praktijk verschillende dingen zijn. Dat hebben we vorig jaar aan de Mercedes gezien. Die zag er spectaculair uit en iedereen dacht dat die auto mega snel zou zijn. Maar eenmaal geconfronteerd met de luchtstroming op de baan, viel het allemaal heel erg tegen", blikt hij terug.

De nieuwe Red Bull

Op 3 februari gaat bij Red Bull Racing als tweede team het doek van de wagen af en Coronel blikt vast met een schuin oog vooruit op de RB19, het nieuwe wapentuig van Max Verstappen. "Als ik het allemaal een beetje goed heb begrepen, kon er nog wat gewicht uit de Red Bull. Wat natuurlijk inhoudt dat we daar nog wat snelheid van kunnen verwachten. Gewicht is immers je grootste vijand. Vorig jaar konden de auto’s die te zwaar waren daar tijdens het seizoen slechts in detail verandering in brengen, nu is er meer tijd en ruimte voor verbetering geweest", besluit de coureur en analist.

