Jan Bolscher

Zaterdag 23 september 2023 15:15

Christian Horner komt superlatieven te kort voor de ronde waarmee Max Verstappen op zaterdag beslag legde op pole position voor de Grand Prix van Japan. De Red Bull Racing-teambaas moedigt iedereen aan om het optreden van de Nederlander in Q3 nog eens in de herhaling te bekijken.

Verstappen zat direct vanaf de eerste vrije training op Suzuka goed in zijn vel, waarmee hij liet zien het moeizame weekend in Singapore één week eerder van zich af te hebben geschud. Die goede vorm vertaalde zich naar een zeer indrukwekkende kwalificatie, waar hij met een 1.28.877 in Q3 maar liefst vijf tienden sneller was dan de nummer twee: Oscar Piastri. Op zondag mag de Red Bull Racing-coureur dus vanaf pole position starten, met achter hem op de tweede startrij Lando Norris en Charles Leclerc.

Iets heel speciaals

"We hebben vandaag iets heel speciaals meegemaakt", aldus Horner, die diep onder de indruk is van zijn coureur. "Max was een klasse apart. Hij had drie setjes banden. Zijn eerste ronde in Q1 was snel. Q2, op gescrubde banden, was ook snel en daarna had hij nieuwe banden voor Q3 waarmee hij die ongekende performance liet zien. Ik moedig je aan om die laatste ronde in de herhaling te bekijken en te focussen op bocht vijf en zes, en de hogesnelheidsector. Het was echt ongelofelijk en je moet je petje voor hem afnemen", klinkt het.

Vijfde positie Pérez

Teammaat Sergio Pérez zette een 1.29.650 op het bord - 0.773 langzamer dan Verstappen - en start op zondag zodoende vanaf de vijfde plaats. "Checo reed goed", vervolgt Horner. "Starten vanaf de vijfde plaats betekent dat hij wat meer werk te verrichten heeft, maar hij heeft een goede race pace en een sterke auto. Hij kan hier goed inhalen, dus dat zou hem in een positie moeten brengen om een goede race te rijden", besluit de Brit.