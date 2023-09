Brian Van Hinthum

Zaterdag 23 september 2023 10:40

Het team van Red Bull Racing had in Japan de zaakjes weer op orde na de teleurstellende Grand Prix van Singapore. Met name Max Verstappen ging uitstekend met de RB19 en hij pakte met grote overmacht de pole position. Na afloop reageert hij bij Viaplay op zijn kwalificatie én het grote gat naar Sergio Pérez.

Het is voorlopig in Suzuka een weekend om van te dromen voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander liet in alle drie de trainingen al zien dat het goed zat bij hem en het team en in de kwalificatie deed hij er nog eens een schepje bovenop. De Nederlander gaf zijn concurrentie eigenlijk geen seconde hoop op een mooi resultaat en uiteindelijk zette hij met een verpletterende 1.28.877 de concurrentie op grote afstand. Ook teammaat Pérez kwam niet in de buurt: hij kwam met een 1.29.650 niet verder dan P5.

Glimlach bij Verstappen

Na afloop van de uitstekende sessie verschijnt Verstappen voor de camera van Viaplay. Vanzelfsprekend is de Limburger zeer tevreden met de vlekkeloos verlopen zaterdag: "Absoluut, het hele weekend gaat al heel goed. De balans van de auto was top, dan kun je echt trappen zeg maar. Dit is één van de mooiste circuits, dus als je een goede balans hebt in de snelle bochten kun je daar echt van genieten", zegt de Nederlander al glimlachend.

Groot gat naar Pérez

Beide McLarens hijgen op zondag in de nek van Verstappen, dus hij hoopt een goede start te realiseren. "Ik denk dat ze wel redelijk goed gaan in de race. We moeten een goede start hebben en vanuit daar onze eigen race rijden." Ten slotte krijgt Verstappen nog de vraag of hij het grote gat naar Pérez kan verklaren en de tweevoudig wereldkampioen reageert veelzeggend: "Het enige wat ik kan zeggen, is dat de auto's gelijk zijn", waarmee hij korte metten maakt met de regelmatig gehoorde kritieken over een vermeende 'mindere' auto voor Pérez.