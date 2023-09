Brian Van Hinthum

Zaterdag 23 september 2023 09:57

Max Verstappen heeft zaterdag in Suzuka hard teruggeslagen na zijn teleurstellend verlopen Grand Prix van Singapore. De Nederlander gaf geen enkele kans aan de rest van het veld en pakte met overmacht de pole position in Suzuka. Christian Horner komt superlatieven tekort over de prestaties van de Limburger.

Verstappen en Red Bull beleefden in Singapore het slechtste weekend van het seizoen. De Oostenrijkse renstal had alle races tot dat moment op hun naam geschreven, maar moest lijdzaam toezien hoe het allemaal verkeerd uitpakte in Marina Bay. Het vertrouwen richting Japan was echter groot en al snel in het weekend bleek dat Verstappen en zijn team de zaakjes uitstekend op orde hadden. De naam van de man uit Hasselt prijkte in elke training bovenaan de tijdenlijst en dat beloofde veel goeds voor de kwalificatie.

Iets heel speciaals

Daar was Verstappen dan op zaterdagochtend indrukwekkend. De Nederlander gaf zijn concurrentie eigenlijk geen seconde hoop op een mooi resultaat en uiteindelijk zette hij met een verpletterende 1.28.877 de concurrentie op grote afstand. Horner komt bij Sky Sports. "Wat we vandaag meegemaakt hebben, is iets heel speciaals naar mijn mening", opent de trotse Brit. "Die laatste ronde, kijk alleen al naar bocht vijf. De eerste sector was machtig."

Verbazingwekkend

De Brit onthult dat er aan de pitmuur nog wel wat gebakkeleid werd. "GP [Gianpiero Lambiase, de engineer van Verstappen] begon hem uit te dagen richting de laatste run door 'laat eens en 28er zien' te zeggen. Ik zei tegen GP 'dat ik graag vier wielen op de auto wilde zien aan het einde'", lacht Horner. "De eerste run leek al sterk genoeg om het hier te beslissen, maar toen ging hij nóg eens sneller. Al zijn rondes zijn verbazingwekkend geweest. Een absolute verbluffende prestatie."