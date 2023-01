Brian Van Hinthum

Dinsdag 31 januari 2023 13:54

Nyck de Vries gaat dit seizoen het avontuur aan bij het team van AlphaTauri en in de vorm van Yuki Tsunoda heeft hij daar met een ook nog altijd relatief onervaren coureur te maken. Mark Webber denkt dat het best goed mogelijk is dat de Nederlander binnen de kortste keren de leiderschapsrol binnen het team op zich neemt.

De Vries had een half jaar geleden wellicht geen rekening gehouden met het feit dat hij komend seizoen een zitje bij AlphaTauri in de Formule 1 zou hebben, maar de Friese coureurs heeft het toch maar mooi geflikt. De Grand Prix van Italië deed alles keren in de loopbaan van De Vries en nadat hij mocht invallen voor Alex Albon en knap twee punten wist te scoren voor Williams, stond de telefoon roodgloeiend in huize De Vries. Hij koos uiteindelijk voor een avontuur bij de Red Bull-stal en wordt daar teamgenoten met Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

Leiderschapsrol

Eerder liet Helmut Marko al weten dat het hem niks zou verbazen als De Vries binnen de kortste keren de leiderschapsrol binnen het team voor zich weet op te eisen en Webber sluit zich bij de woorden van de Oostenrijker aan. "Ik ben het wel met Marko eens. Ik denk ook dat Nyck AlphaTauri al vrij snel kan leiden. Hij heeft namelijk veel waardevolle ervaring opgedaan bij Mercedes. Daardoor weet Nyck beter dan hoe grote teams werken. Dat kan helpen, voor hem, maar ook voor het team als geheel", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Nederland

Verder valt het de Australiër op dat de goede prestaties van Max Verstappen in de Formule 1 veel moois hebben gebracht voor Nederland. "Hij heeft zijn kans in Monza met beide handen aangegrepen, dat was natuurlijk een prachtig hoogtepunt voor hem. Zijn komst is ook goed nieuws voor al die Nederlandse fans. Jullie zijn behoorlijk goed met de sport bezig na wat Max allemaal teweeg heeft gebracht... Maar los daarvan denk ik dat Nyck een mooie toevoeging is aan de Formule 1-grid. Hij heeft deze kans in ieder geval volledig verdiend en het zelf afgedwongen."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)