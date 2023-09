Zilhouette Racing domineert Supercar Challenge op Zandvoort, Vianen blijft kampioenschapsleider

Vincent Bruins

Circuit Zandvoort was afgelopen weekend gastheer van de Supercar Challenge powered by Pirelli. Zilhouette Racing domineerde de Sport 1-klasse met Mark Wieringa. Diens teamgenoot Oscar Vianen leidt nog altijd het kampioenschap.

De Zilhouette-raceauto is ontwikkeld in Groningen met de gedachte om met een buizenframe, een lichtgewicht body en de aandrijflijn van BMW een betaalbare puur sang raceauto neer te zetten, en dat is gelukt. De Zilhouettes waren eerst vooral actief in de Autosport Competitie Noord Nederland (ACNN) op TT Circuit Assen, totdat heel Nederland en zelfs de Benelux Zilhouette begon te ontdekken. Vianen reed afgelopen weekend bijvoorbeeld met de Belgische coureur Tom Vanderheyden. Dat racen met een Zilhouette relatief goedkoop en toegankelijk is, zien we ook terug in de verschillen tussen coureurs: van doorgewinterde ondernemers tot jongelingen uit het karten. En allemaal maken ze kans op overwinningen.

Snelheid per euro

Met de Zilhouette-bolide krijg je een geweldige verhouding van snelheid per euro, al helemaal in de Supercar Challenge dat een officieel Nederlands nationaal kampioenschap is. De techniek is modern, maar simpel. Het onderstel produceren ze zelf en bovenop het chassis, wat gelijktijdig de FIA-gekeurde rolkooi is, komt een lichtgewicht body waarbij er keuze is tussen de basisvariant of de GTR-versie, beide lijkend op een Z4. Daar komt dan ook de 'Z' in 'Zilhouette' vandaan. De auto, de remmen en de coureur wegen samen een slordige 900 kilo, maar het gewicht moet gezien de snelheid in de Sport 1-klasse naar boven worden aangepast. Voorin ligt een 3.0-liter BMW-motor met zo'n 240pk, een krachtbron die niet stuk te krijgen is. Aan de Zilhouette-bolide hangt een prijskaartje vanaf 35 duizend euro, en de definitieve prijs hangt af van de opties die men kan kiezen.

Vrij simpele techniek

Omdat de techniek dus vrij simpel is, kan je besluiten om na de aanschaf er zelf aan te sleutelen, maar het onderhoud kan je ook volledig overlaten aan het team van Zilhouette Racing zelf. De huidige Zilhouette rijdt in de Sport 1-klasse, maar onder leiding van Martin West is al een GTR-versie ontwikkeld die twee seizoenen heeft deelgenomen in de GT-klasse, waarbij in het eerste jaar zelfs de tweede plaats in het kampioenschap werd veroverd. Op dit moment is er een GTR-versie gereed die op Circuit de Spa-Francorchamps gaat deelnemen in de Supersport 2-klasse, en dan heeft er inmiddels in alle klasses van de Supercar Challenge wel een Zilhouette meegedaan. De focus ligt wederom op het lichte gewicht en het nieuwe model zal het dan in de Supersport 2-klasse opnemen tegen zwaardere, maar iets krachtigere fabrieksauto's die volgens GT4- en TCR-specificaties zijn gebouwd.

Trophy of the Dunes

Wieringa pakte de pole position in de kwalificatie, maar vanwege de reglementen omtrent de banden moest hij beide races achteraan starten. Desondanks was Wieringa niet te stoppen. Hij reed op de zaterdag en de zondag door het veld en schreef twee zeges in de Sport 1-klasse op zijn naam. Jack Hoekstra en Pieter de Jong wisten er dubbelpodiums van te maken. Het Zilhouette-duo werd derde in Race 1 en tweede in Race 2. Bij Vanderheyden en Vianen werd er wat geëxperimenteerd met de remmen en de bandenspanning, en ze werden in beide races solide vierde. Vianen leidt het Sport 1-kampioenschap samen met Mark Jobst met een voorsprong van 19 punten.

De volgende ronde van de Supercar Challenge powered by Pirelli staat op de planning voor 13 tot en met 15 oktober op Circuit de Spa-Francorchamps. De seizoensfinale zal worden gehouden van 27 tot en met 29 oktober op TT Circuit Assen. Daar worden zo'n tien à twaalf auto's van Zilhouette Racing op de grid verwacht.