Alexander Albon mocht in 2020 naast Max Verstappen de kleuren van Red Bull Racing verdedigen, maar onthult bij Sky Sports F1 dat die stap misschien wel iets te vroeg kwam. Inmiddels heeft de Britse Thai bij Williams laten zien dat hij het maximale uit een auto kan halen en is zijn naam al in verband gebracht met zitjes bij de topteams.

Het team van Williams heeft sinds 2022 de stap omhoog weten te zetten, met Albon als leider van het team. Inmiddels blinkt de Britse Thai wekelijks uit en weet hij zo nu en dan punten te pakken. Teambaas James Vowles heeft al te kennen gegeven dat hij graag ziet dat Albon meegroeit met het team, maar de 27-jarige coureur kan inmiddels rekenen op interesse van diverse topteams. Albon heeft in het verleden zijn kans bij Red Bull Racing gehad, maar kon niet imponeren. Uiteindelijk kwam Sergio Pérez aan boord om de Britse Thai te vervangen.

'Moest de kans grijpen'

Albon werd in 2019 als vervanger van Pierre Gasly aangewezen bij de renstal en onthult dat hij zelf ook wel twijfelde of het de juiste stap was. "Ik kan je vertellen dat ik een soortgelijke reactie had. Ik moest de kans grijpen, ook al voel je je er niet klaar voor", zo legt hij uit. Verstappen werd in 2016 ook halverwege het seizoen omgeruild met Daniil Kvyat en wist gelijk zijn allereerste race te winnen. Toch is dat niet voor iedereen weggelegd en dat beseft Albon zich dan ook.

Naïviteit

Hij wijst dan ook naar een stukje naïviteit van zijn kant, al vraagt hij zich af wie zo'n kans zou weigeren. "Ik denk dat er misschien een beetje naïviteit in zit. Maar je kunt ook vast komen te zitten als een coureur die één kans had, hogerop had kunnen komen en er toen voor koos om het niet te doen. En wie zegt dat je later wel een kans zou hebben gekregen", zo verdedigt hij zichzelf. Uiteindelijk heeft Albon via een reserverol bij Red Bull Racing in 2022 weer een kans gehad op een vast zitje en dat met beide handen aangegrepen.