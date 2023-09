Lars Leeftink

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gezegd dat hij niet gelooft dat Felipe Massa 'een zaak heeft' omdat alle coureurs en teams 'zich houden aan de sportregels'. Wolff keek in 2008 toe hoe Lewis Hamilton voor het eerst in zijn carriere wereldkampioen werd.

Massa probeert momenteel de uitslag van het wereldkampioenschap van 2008 ongedaan te maken, nadat opmerkingen van voormalig-eigenaar Bernie Ecclestone suggereerden dat zowel hij als de toenmalige FIA-president Max Mosley op de hoogte waren van de 'crashgate'-controverse lang voordat er enig onderzoek werd gedaan. Beide heren kozen er toen voor om de sport te beschermen tegen een schandaal. Het incident is een van de meest controversiële incidenten in de geschiedenis van de sport, toen Nelson Piquet Jr tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 opzettelijk zijn Renault-auto tegen de barrières reed op bevel van zijn team om teamgenoot Fernando Alonso te helpen.

Piquet maakte bijna een jaar later duidelijk wat hij had gedaan, toen hij vertrok bij het Renault-team. Ondanks boetes, sancties en diskwalificaties die aan het team werden opgelegd, bleef het resultaat van de race en dus het kampioenschap van 2008 hetzelfde. Massa eindigde die specifieke race als twaalfde, terwijl kampioensrivaal Lewis Hamilton als derde eindigde. Massa verloor dat seizoen het wereldkampioenschap met één punt verschil. Een mogelijke ongeldigheidsverklaring van de race zou betekenen dat Massa theoretisch de titel met vijf punten verschil had kunnen winnen.

Wolff reageert

Nu heeft Wolff zijn zegje gedaan over de Massa-zaak, terwijl zijn team met belangstelling toe zal kijken gezien Hamilton's titelverlies onder controversiële omstandigheden in 2021. "Ik denk niet dat hij een zaak heeft, om eerlijk te zijn. We onderschrijven de sportreglementen. Ze zijn heel duidelijk en je verplicht je als licentiehouder. Als iedereen situaties zou openstellen, dan zou de sport in wanorde terechtkomen. Vooral als je naar de volledige kampioenschappen kijkt. Er zijn zoveel dingen die van invloed zijn op de vraag of je wint of verliest, dat ik het eerlijk gezegd niet zie. Wat de civiele zaak betreft, ik weet het niet. Laten we evalueren of er enige schadevergoeding kan worden gevorderd. Ik denk dat er reputaties op het spel staan. Maar ja, voor mij is dit alsof je naar een telenovela of een soapserie kijkt die voor mijn ogen wordt afgespeeld."

Wat gebeurde er precies?

Toen Piquet tegen de barrières botste, kozen de meeste coureurs ervoor om naar binnen te komen en hun banden te verwisselen toen de safety car werd opgeroepen. Alonso hoefde dat echter niet te doen, want hij had vlak voor de crash van Piquet net nieuwe banden gewisseld. Dat bracht de Spanjaard aan de leiding van de race en zou even later de overwinning claimen. Massa leidde ondertussen de race vóór het incident, maar een probleem met zijn pitstop zorgde ervoor dat hij uiteindelijk als twaalfde eindigde.

Hoewel het niets met de controverse te maken had, pakte het incident ook goed uit voor Hamilton, die als derde eindigde achter de Williams van Nico Rosberg. Het resultaat bleef staan en Hamilton claimde zijn eerste van zeven wereldkampioenschappen met slechts één punt verschil. Massa is ook van mening dat hij financiële compensatie zou moeten krijgen voor alle bonussen en sponsorovereenkomsten die gepaard gaan met het winnen van een wereldkampioenschap. De FIA en FOM hebben geweigerd te reageren tijdens de juridische procedures.