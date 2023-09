Remy Ramjiawan

Woensdag 20 september 2023 15:04

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is er in Japan maar één resultaat dat telt, namelijk de overwinning. Samen met Sergio Pérez kreeg de Nederlander het in Singapore niet voor elkaar en dat had alles te maken met de balansproblemen. Op het thuiscircuit van Honda verwacht het team uit Milton Keynes weer de 'normale' prestaties en dus mikt de renstal op de zege.

De zegereeks van Verstappen, maar ook van Red Bull Racing kwam in Singapore ten einde. Na tien overwinningen op rij voor de Limburger en vijftien voor het team, was het Carlos Sainz die op de hoogste treden mocht plaatsnemen na de race op het Marina Bay Street Circuit. De RB19 was het hele seizoen al de snelste wagen, maar van tevoren werd er al met wat voorzichtigheid naar Singapore uitgekeken. Na een inhaalrace wist Verstappen uiteindelijk als vijfde over de streep te komen, Pérez moest het doen met P8.

Goede herinneringen

Verstappen reed zijn eerste Formule 1-meters op het circuit in Japan en dat deed hij in 2014 in de Toro Ross van Jean-Éric Vergne. "Het is altijd superleuk om daar te rijden met veel snelle bochten. Ik heb ook goede herinneringen aan het circuit daar, van het winnen van mijn tweede rijderskampioenschap, een geweldig teamresultaat met een één-tweetje en zelfs terugkijkend naar 2014, toen ik voor het eerst tijdens VT1 reed", zo legt hij uit in het persbericht van Red Bull. Het weekend in Singapore liep het totaal niet voor Red Bull Racing en dat moet in Japan weer op orde zijn. "In de aanloop naar het weekend breng ik een paar dagen door in Tokio, wat leuk moet zijn en ook helpt tegen de jetlag. We moeten dit weekend alles op alles zetten en het doel is natuurlijk om te winnen."

'Winnen is het enige doel'

Pérez kijkt terug op een "pijnlijk" weekend in Singapore en ook hij wil zichzelf revancheren. "De problemen die we in Singapore hadden, zullen ons hopelijk niet blijven beïnvloeden. Vorig jaar reed ik een leuk ritje in Japan onder zware omstandigheden. Ik vocht met Charles [Leclerc] tot aan de laatste ronde en dat zijn de races waar je van houdt. De eerste sector is een van de beste om het hele seizoen te rijden, het is lastig maar geweldig. We moeten dit weekend terug naar de overwinning, dat kan het enige doel voor ons zijn, ik heb er alle vertrouwen in en ik kijk ernaar uit."