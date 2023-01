Brian Van Hinthum

Dinsdag 31 januari 2023 09:34

Langzaam maar zeker komt het debuutseizoen voor Nyck de Vries in de Formule 1 dichterbij en de Nederlander mag zijn kunsten gaan vertonen bij het team van AlphaTauri. Eerder sprak Max Verstappen al zijn vertrouwen in de coureur uit, terwijl nu ook David Coulthard lovend spreekt over de Fries.

De Vries had een half jaar geleden wellicht geen rekening gehouden met het feit dat hij komend seizoen een zitje bij AlphaTauri in de Formule 1 zou hebben, maar de Friese coureurs heeft het toch maar mooi geflikt. De Grand Prix van Italië deed alles keren in de loopbaan van De Vries en nadat hij mocht invallen voor Alex Albon en knap twee punten wist te scoren voor Williams, stond de telefoon roodgloeiend in huize De Vries. Hij koos uiteindelijk voor een avontuur bij de Red Bull-stal en wordt daar teamgenoten met Yuki Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

Meerwaarde

Coulthard, zelf in het verleden ook actief voor de Red Bull-stal, denkt dat De Vries zeker genoeg te bieden heeft om van meerwaarde te zijn in de Formule 1. "Ik hoop vooral dat Nyck dit jaar sterk uit de startblokken kan komen en meteen enkele goede resultaten kan neerzetten. Dat zou een mooie binnenkomer zijn bij het team. Hij is niet alleen een hoogwaardige, maar ook een zeer professionele coureur. Nyck is in mijn optiek wel van meerwaarde voor de Formule 1", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Monza

Zoals gezegd wist De Vries na een jaartje toekijken vanaf de zijlijn zijn kans af te dwingen tijdens de Grand Prix van Italië. De Vries mocht daar ineens instappen voor de afwezige Albon en pakte meteen knappe punten. Genoeg bewijs volgens Coulthard dat het wel goed zit. "Ik denk ook dat deze kans op het goede moment in zijn carrière komt. Als je kijkt naar Monza, maar ook naar alle dingen die hij daarvoor in andere kampioenschappen heeft gedaan, dan verdient hij de kans om hier te zijn."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)