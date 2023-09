Vincent Bruins

19 september 2023

Lewis Hamilton sleepte een podiumresultaat binnen in de Grand Prix van Singapore. Toch was de coureur van Mercedes niet helemaal tevreden over zijn weekend in de Aziatische stadstaat.

Hamilton ving de wedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit aan vanaf de vijfde positie. Charles Leclerc maakte geen goede pitstop mee tijdens de Safety Car-periode en zo kon de Brit een plekje opschuiven. Tijdens de Virtual Safety Car voor de stilgevallen Alpine van Esteban Ocon besloot Mercedes haar twee coureurs naar binnen te halen voor een extra pitstop voor een nieuw setje mediums. George Russell en Hamilton haalden Leclerc terug in en reden het gat naar Carlos Sainz en Lando Norris gauw dicht. Ze konden echter geen weg voorbij de Ferrari en de McLaren vinden. Russell crashte ook nog eens in de allerlaatste ronde, waardoor Hamilton op een podiumpositie terechtkwam.

Ligt niet alleen aan de auto

"Dit is achteraf gezien, maar ik denk dat hetgeen waar ik het meest teleurgesteld over was... George was gisteren zo dicht bij de pole. Ik had gisteren op pole moeten staan," begon Hamilton tegenover Sky Sports F1 na afloop van de race op zondag. "Maar toen hadden we een goede race. Het ging eigenlijk gewoon volgens plan. Het team heeft het qua strategie goed gedaan. Ik ben in mijn element in de race. Het is de kwalificatie die beter moet gaan. George was het hele weekend geweldig. Het ligt duidelijk niet alleen aan de auto. George stond op de eerste startrij. Het ligt aan mij, gewoon aan mijn rijstijl, aan de veranderingen die ik misschien doorvoer."

Risico genomen en kans gegrepen

"Als team hebben we op het einde het risico genomen en de kans gegrepen," vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen over de pitstop tijdens de Virtual Safety Car. "Ik vind het geweldig dat het team dat deed. Het was een groot gat om te dichten. Het was absoluut moeilijk om die jongens aan het einde van de race in te halen. Waarschijnlijk hadden we nog vijf tot tien ronden nodig en ik denk dat we ze dan hadden kunnen pakken." Terugkomend op zijn moeilijkheden tijdens de kwalificatie, sloot Hamilton het interview af: "Ik zal uiteraard proberen om uit de problemen te blijven en om te blijven pushen, en ik zal pas tevreden zijn als dat lukt."