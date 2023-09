Elena Popova

Maandag 18 september 2023 21:45

Hoewel Mercedes een dubbel podium weg zag glippen tijdens de Singapore Grand Prix, zou Mercedes-teambaas Toto Wolff ‘elke dag van de week’ opnieuw dezelfde strategie-gok wagen - zo citeert Crash. Het team maakte gebruik van de virtual safety car in ronde 44 van de 62, om nieuwe mediums eronder te zetten bij beide coureurs. Dat George Russell in de laatste paar seconden uit de bocht vloog, neemt voor Wolff niet weg dat er ook veel positiefs te vieren viel.

Drie teams, en alle kijkers thuis, zaten op het puntje van hun stoel tijdens de laatste rondes van het Marina Bay-stratencircuit in Singapore afgelopen zondag. Carlos Sainz reed op de eerste plek en Lando Norris op de tweede, beide met oude harde banden. De jacht was geopend toen de twee Mercedessen in ronde 44, tijdens een virtual safety car (VCS), nieuwe mediums onder hun auto’s kregen. De VSC had het Duitse team te danken aan de uitgevallen bolide van Alpine-coureur Esteban Ocon. Na een spannende achtervolging raakte Russell in de laatste ronde de muur en vloog van de baan af. Zo kon alleen Lewis Hamilton het podium opklimmen op de derde plek.

De juiste keuze

Mercedes nam niet zonder reden een strategische gok toen ze besloten om beide coureurs naar binnen te roepen voor nieuwe mediums. In hun ogen was dit dé enige manier om de race te winnen. ‘’We zouden eindigen op P2 en P5, of misschien P2 en P4, maar we wilden de race winnen’’, vertelde Wolff als reden voor de late pitstop. Daarom nam het team toch het risico en dat zou Wolff ‘elke dag van de week opnieuw doen’. De Oostenrijker gaf wel toe dat het uiteraard wel pijnlijk was om niet de winnaar van de dag te zijn: ‘’Dan zie je op de planner P1 en P2 op bepaalde momenten verschijnen en denk je 'het had een ongelooflijke dag kunnen zijn', en dat is het niet.’’

Blij met de prestatie

Ondanks de crash van Russell en het mislopen van een dubbele podium, is Wolff blij met wat het team liet zien gedurende het weekend. Hij kiest ervoor om naar het positieve te kijken en dat was er dit weekend zat. ‘’Het positieve is dat ik houd van de beslissing van de coureur en het team om te zeggen ‘we gaan ervoor’’", aldus de Mercedes-teambaas. Ook was hij erg tevreden met hoe de auto presteerde op het ingewikkelde Singapore-circuit. Volgens Wolff zal het feit dat het team het in zich had om eerste en tweede te worden ‘ze energie geven’.