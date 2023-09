Brian Van Hinthum

Carlos Sainz reed zondag tijdens de Grand Prix van Singapore op indrukwekkende wijze richting de overwinning op het Marina Bay Circuit. Met een sterk staaltje banden- en racemanagement pakte hij de zege in Azië. De mannen aan tafel van het Race Café zijn onder de indruk, zo wordt hij zelfs vergeleken met Max Verstappen.

Na de bijzonder teleurstellende verlopen kwalificatie voor het team van Red Bull Racing op zaterdag, leek het erop dat er op zondag dan eindelijk een overwinning voor het oprapen leek voor de achttien andere coureurs. Mannen als Sainz, Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris toonden zich uitermate hongerig voor de buitenkans die zich voordeed op het Marina Bay Circuit. Uiteindelijk was het de Spanjaard die met een aantal uitstekende tactische keuzes het hoofd het koelst hield.

Tactische Sainz

Na afloop van de race wordt er door de heren van het Race Café op Ziggo Sport nagepraat over de zinderende Grand Prix van Singapore en presentator Rob Kamphues vraagt zijn gasten wat het mooiste moment was. Olav Mol springt erop in: "Ik denk toch wel de laatste paar ronden. Die Mercedessen kwamen zó hard dichterbij, nadat ze dus wél het lef hadden om tijdens die virtual safety car naar binnen gingen. Uiteindelijk gaf Sainz toe dat hij liever Lando in zijn nek had door de betere compound. Slim, jongen."

Op zijn Max'

Robert Doornbos is het met Mol eens: "Hij reed als een kampioen, Sainz. Als je nagaat dat het voor hem allemaal nieuw is, dit was pas zijn tweede overwinning. Ik keek op zijn onboards en op ieder recht stuk zat hij in zijn spiegels te kijken. Hij wilde managen." Kamphues trekt een vergelijking met Verstappen. "Op zijn Max'. Net zoals Max toen in Barcelona deed met Kimi [Raikkonen]." Doornbos is het eens: "Precies, dat is super knap. Tegelijkertijd was het ongekend gaaf dat je tijdens de laatste rondes vier auto's in hetzelfde shot hebt."