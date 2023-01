Remy Ramjiawan

Maandag 30 januari 2023 19:30

Red Bull-teambaas Christian Horner moet toegeven dat de uitwerking van de straf voor het schenden van de budgetcap ervoor zorgt dat het team zich moet aanpassen. Volgens de Brit is de renstal al voor 25 procent door de straf heen, maar het effect is duidelijk te merken.

Red Bull beging vorig jaar een zogeheten 'minor breach' als het om de budgetcap gaat. Het Oostenrijkse team is door de FIA gestraft voor de overtreding en moest een boete van zeven miljoen dollar aftikken, daarnaast kreeg het minder ontwikkelingstijd toegekend. Het team heeft het 2022-seizoen afgesloten als constructeurskampioen en kan daardoor al rekenen op de minder ontwikkelingstijd, maar de straf zorgt voor een extra 'handicap', zo legt Horner in gesprek met Racer uit.

Aanpassen

Ondanks dat de straf een duidelijke impact heeft, wil Horner niet dat het team zich erdoor laat kennen. "Ik denk dat het team zich daaraan moet aanpassen. En het betekent gewoon dat je wat gerichter en gedisciplineerder moet zijn in wat we testen in de tunnel of in onze simulatietools", vertelt Horner. De teambaas benadrukt echter wel dat de straf ook weer niet te licht moet worden opgevat: "We hebben waarschijnlijk zo'n 25 procent van de straf al gehad door die boete, en natuurlijk heeft het effect. Het beperkt aanzienlijk het aantal runs dat we per kwartaal in onze windtunnel kunnen doen."

'Andere uitdaging'

De beperkingen op het gebied van de ontwikkeling mogen er dan wel zijn, het team gaat het 2023-seizoen aanvangen als verdedigend kampioen. Daarin moet het simpelweg roeien met de riemen die het heeft. "Dus het is een andere uitdaging. En het is zeker een handicap voor dit jaar, maar we hebben zeer bekwame mensen die uiteraard het beste uit ons willen halen en ons zo efficiënt en effectief mogelijk willen inzetten", aldus de teambaas van Red Bull Racing.

