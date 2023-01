Remy Ramjiawan

Het nieuws dat het Saoedi-Arabische Public Investment Fund (PIF) in 2022 een bod van 20 miljard dollar heeft geplaatst om de Formule 1 over te nemen, heeft bij dr. Helmut Marko de wenkbrauwen doen laten fronsen.

De adviseur van Red Bull vindt dat het prijskaartje de huidige gezondheid van de Formule 1 goed weergeeft, maar stelt dat nieuwe eigenaren qua cultuur niet te veel zouden moeten verschillen, ten opzichte van de plekken waar de meeste races plaatsvinden. De sport heeft zich in de voorbije jaren steeds meer gefocust op het racen in het Midden-Oosten. Hoewel het spektakel op de baan losstaat van de maatschappelijke situaties in de desbetreffende landen, zijn er diverse coureurs geweest die hun kritiek erover hebben geuit. Ook de fans zijn niet altijd te spreken over de nieuwe richting van de Formule 1.

Overnamebod

Bloomberg wist vorige week te melden dat Liberty Media in 2022 een bod van 20 miljard dollar had ontvangen van de PIF. Maar dat zouden de Amerikanen naar verluidt hebben afgewezen. Het nieuws kreeg nog een staartje, want FIA-president Mohammed Ben Sulayem had ook een mening over overnamegeruchten. Zo noemde hij het een 'vermeend opgeblazen prijskaartje' en wees hij naar het gebruik van het gezonde verstand van een potentiële nieuwe eigenaar. Het zou volgens de voorzitter van de autobond in het belang van de sport zijn, om niet alleen met een smak geld te komen, maar ook om een duurzaam plan te presenteren.

'Commerciële aangelegenheid'

Bij RTL Deutschland krijgt Marko de gelegenheid om te reageren op de overnamegeruchten. "Ik denk dat het niet zo goed zou zijn als het naar een land zou gaan dat cultureel verschilt van waar de meeste races plaatsvinden", zo vindt de adviseur. Toch denkt hij dat de sport uiteindelijk niet in de handen van de Arabieren komt: "En over het algemeen is het een commerciële aangelegenheid, en dat zal eerder gebeuren met iemand die aan de normale bedrijfsnormen voldoet, als je het zo wilt zeggen."

