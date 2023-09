Brian Van Hinthum

Donderdag 14 september 2023 13:02 - Laatste update: 13:37

De Grand Prix van Singapore wordt dit weekend verreden op een ietwat veranderde lay-out. Een aantal bochten uit het originele circuit zijn eruit gehaald, waardoor het circuit nu een stuk sneller gaat zijn. George Russell blikt in de persconferentie voorafgaand op de race vooruit op de veranderingen én het gat met Red Bull.

De Grand Prix van Singapore wordt het komende weekend gereden en de race onder nachtelijke omstandigheden in het Aziatische land zorgt altijd voor de nodige fraaie beelden. Max Verstappen hoopt dit jaar voor het eerst in zijn loopbaan er met de zege vandoor te gaan op een ietwat aangepast Marina Bay Circuit. De regerend wereldkampioen kent in zijn loopbaan nog altijd weinig geluk als het gaat om de Grand Prix van Singapore. In 2022 won Red Bull Racing wél: Sergio Pérez pakte de zege.

Artikel gaat verder onder video

Meer actie?

Zoals gezegd zijn er dit jaar wat veranderingen doorgevoerd aan het circuit in de baai. De dubbele chicane die de coureurs normaal moesten nemen om richting de originele bocht twintig te gaan is van het circuit verdwenen, waardoor de heren nu rechtdoor richting bocht 16 gaan, zodat er meer inhaalmogelijkheden moeten ontstaan. "Het is nu hopelijk gemakkelijker om vanaf bocht 15 in te halen", stelt Russell tijdens de persconferentie op donderdag.

Gat met Red Bull dichten

De Britse coureur denkt met name dat er op zondag meer plezier beleefd kan worden aan de gloednieuwe lay-out. "Het circuit zou negen tot tien seconden sneller moeten zijn. Het is waarschijnlijk minder leuk in de kwalificatie, maar leuker in de race. Op dit moment is het close tussen Ferrari, Aston Martin en ons", stelt de Mercedes-coureur. "Hopelijk lukt het op een circuit met veel downforce om het gat met Red Bull te dichten."