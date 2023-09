Brian Van Hinthum

Vrijdag 8 september 2023 18:35

Het stoeltje naast Max Verstappen is één van de meest besproken plekken op de Formule 1-grid en er wordt dan ook druk gespeculeerd over de toekomst van die felbegeerde plek naast de regerend wereldkampioen. Jacques Villeneuve denkt echter dat de Red Bull-leiding simpelweg weinig geeft om de persoon die naast de Nederlander zit.

Het zitje bij Red Bull Racing in 2025 is natuurlijk erg gewild en er zijn meerdere kapers op de kust. Het contract van Pérez loopt na 2024 op zijn einde, ook al wordt de Mexicaan met enige regelmaat gelinkt aan een vroegtijdig vertrek. Christian Horner liet echter recent nog weten dat het team een contract met de man uit Guadalajara heeft in 2024 en het dus - zo lijkt het - uitgesloten is dat Verstappen in 2024 al een nieuwe teamgenoot krijgt. Desalniettemin blijft het speculeren over de positie bij Red Bull volop gaande.

Max is voldoende

Met name in de media wordt er vaak gefilosofeerd over wie er het stoeltje naast Verstappen zou moeten invullen bij het succesvolle Red Bull. Villeneuve denkt echter dat men binnen de bestuurskamer van de Oostenrijkse formatie helemaal niet zo bezig is met de plek naast de Nederlander. "Ik denk niet dat ze er iets om geven. Ze hebben Max al", zegt de wereldkampioen van 1997. Momenteel staat het team uit Milton Keynes met Pérez fier aan kop in het constructeurskampioenschap, maar ook zonder de Mexicaan zou Red Bull op basis van alleen Verstappen zijn punten aan kop gaan.

Vuurwerk binnen Red Bull

In het verleden kregen jonge coureurs als Pierre Gasly en Alex Albon de kans om hun kunsten naast Verstappen te tonen, maar een succes werd dat nimmer. De Canadees vraagt zich dan ook af of het tekenen van opnieuw een jonge coureur niet voor ongewenst vuurwerk binnen het team zou zorgen. "Op dit moment kan Max winnen en gaan ze comfortabel aan de leiding. Ze krijgen precies het plaatje dat ze voor ogen hebben. Waarom zouden ze een jongere coureur tekenen die wil laten zien dat hij de nieuwe wereldkampioen is, waardoor er mogelijk problemen ontstaan?"