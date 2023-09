Lars Leeftink

Donderdag 7 september 2023 16:54 - Laatste update: 16:54

Toto Wolff heeft meer informatie onthuld over het upgradeschema van Mercedes voor de rest van 2023, terwijl hij ook heeft bespreken of eerdere pakketten het tempo van het team al dan niet hebben verbeterd. Na zowel Ferrari als Red Bull op Monza niet te kunnen volgen, lijkt het erop dat Mercedes niet op weg is naar de kop van het veld in alweer een seizoen waarin ze niet voor raceoverwinningen hebben kunnen strijden.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft geen overwinning geboekt sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021, terwijl teamgenoot George Russell slechts één raceoverwinning heeft behaald sinds hij bij Mercedes kwam. De zege van Russell was een druppel op een gloeiende plaat vergeleken met de stroom aan overwinningen die Mercedes tussen 2014 en 2021 gewend was te claimen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell wijst niet Verstappen maar Hamilton aan als 'snelste' coureur in F1

Resterende races W14

Het team kan troost putten uit hun recente prestaties op Circuit Zandvoort en de Hungaroring, waardoor teambaas Wolff optimistisch is over de Grand Prix van Singapore. Wolf zei tegen Sky Sports Duitsland: “Als we naar Zandvoort kijken, hebben we het in de regen helemaal verprutst, maar met onze snelheid zaten we dicht bij Verstappen en uiteindelijk had ons resultaat beter moeten zijn geweest. Maar misschien kunnen we in Singapore en de resterende races laten zien dat we dat kunnen. We zullen zien of we dichter bij de Red Bulls kunnen komen.”

Upgrades W14

Mercedes heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco in mei aanzienlijke wijzigingen aangebracht aan de sidepods van de conceptueel gebrekkige W14. Hoewel het team flitsen van snelheid heeft laten zien sinds wat hun eerste grote upgrade van het jaar was, hebben ze het gat met Red Bull niet significant kunnen dichten. De regerend wereldkampioen is nog steeds een stuk beter is dan de rest van de grid. Wolff blijft echter volhouden dat de recente upgrades van Mercedes werken. "Ik denk dat [het upgradepakket dat in Monaco werd geïntroduceerd] belangrijk was. We hebben in de windtunnel kunnen zien dat we veel hebben gewonnen uit de reset. We rijden er nog steeds achteraan, want als je een reset uitvoert verlies je soms eerst downforce, maar onze gegevens laten ons nu zien dat we vooruitgaan.’

Er komen nog upgrades aan

Het valt niet te ontkennen dat er bij Mercedes nog veel werk aan de winkel is als ze willen dat hun coureurs weer voor wereldkampioenschappen gaan strijden. Wolff is het eens met deze conclusie en onthult dat er nog meer grote upgrades voor de W14 gepland staan. "De upgrades komen eraan, ze zijn al geproduceerd of zullen geproduceerd worden. De windtunnel is al een tijdje gesloten voor de auto van dit jaar, maar er komen dingen aan”, legde Wolff uit. “Er komt een grote verandering aan. In sommige dingen zullen we misschien conventioneler te werk gaan, waar we voorheen misschien de verkeerde kant op zijn gegaan. Voor andere dingen zullen we toevoegen wat we hebben geleerd. Er zal dus een innovatie gaan komen.”