Brian Van Hinthum

Woensdag 6 september 2023 10:27

Max Verstappen en Sergio Pérez kwamen zondag op nota bene het circuit van Monza als eerste over de streep en de twee Red Bulls kwamen uiteindelijk gebroederlijk de pitstraat binnenrijden. Dit was een taak in opdracht van Christian Horner, die daarmee zout in de wonden van Ferrari wilde strooien.

Het werd niet het gemakkelijkste weekend van het jaar voor het team van Red Bull in het thuisland van Ferrari. Het hele weekend lang was het eigenlijk stuivertje wisselen tussen Verstappen en Carlos Sainz, waardoor het afwachten werd op Verstappen überhaupt zijn tiende zege op rij kon gaan pakken. De eerste deuk in die verwachtingen liep Verstappen op toen het de Spaanse Ferrari-coureur was die op zondag de pole position pakte in Monza. Ook Pérez stelde teleur, hij moest zijn tocht vanaf P5 beginnen in Italië.

Gezamenlijk naar binnen

Op zondag kwam het uiteindelijk door uitstekende races van zowel Verstappen als Pérez tóch nog goed en kwamen beide heren als eerste over de streep in Monza, dit tot grote teleurstelling van de grote hordes aanwezige Ferrari-fans. Het weerhield Horner er niet van om tóch wat zout in de wonden te strooien van de tifosi. Dit door beide Red Bulls gezamenlijk naar binnen te laten rijden. "Dat was speciaal om te zien", citeert Motorsport.com de Britse teambaas.

Idee uit koker Horner

Hij legt vervolgens uit dat het een idee uit zijn koker was. "Ik vroeg beide rijders om in formatie te rijden, aangezien de stier het steigerende paard in Italië versloeg. Als Dietrich Mateschitz naar beneden had gekeken, dan had hij er ongetwijfeld van genoten. "We schrijven geschiedenis. Die kans krijg je niet vaak. Als team zijn we door verschillende periodes gegaan: de beginjaren, het tijdperk tussen 2010 en 2013 met Sebastian Vettel in de V8-periode. Daarna kwamen zeven lastige jaren, maar we verloren nooit onze focus en ons doel", besluit Horner.