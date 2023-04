Lars Leeftink

Donderdag 27 april 2023 06:59

Het Formule E-seizoen 2023 is inmiddels acht races oud dankzij de twee E-Prix's van Berlijn die afgelopen weekend werden verreden. De stand van zaken in beide klassementen van de Formule E is daardoor als volgt. Na elk raceweekend wordt dit artikel bijgewerkt

In Duitsland wonnen Mitch Evans en Nick Cassidy de races. Evans won de eerste race van het weekend door Sam Bird en Maximilian Gunther te verslaan. Cassidy deed dit tijdens de tweede race voor Jake Dennis en Jean-Eric Vergne, tijdens een race waarin Robin Frijns verrassend vanaf pole position begon. In de stand blijft Pascal Wehrlein dankzij een solide weekend bovenaan staan met 100 punten. Cassidy staat met 96 punten nu tweede, voor Vergne (81 punten), Dennis (80 punten), Evans (76 punten) en Antonio Felix da Costa (68 punten). Robin Frijns eindigde in Berlijn veertiende en zeventiende. Het leverde hem, voor het eerst dit seizoen, punten op. Met drie punten staat hij nu niet meer onderaan. Alleen Kelvin van der Linde, die inviel voor Frijns tijdens een paar races in 2023, heeft als enige coureur nog geen punten gescoord en gaat dit waarschijnlijk ook niet meer doen.

Constructeurs

Bij de constructeurs is het Porsche dat met 168 punten stevig bovenaan staat. Daarna is het Envision Racing (dankzij Sebastian Buemi en Cassidy) dat met 153 punten op P2 staat en dichter in de buurt is gekomen. Envision staat voor Jaguar Racing (dankzij Sam Bird en Mitch Evans) met 138 punten, DS Penske (Stoffel Vandoorne en Vergne) met 107 punten, Andretti (dankzij Dennis en Andre Lotterer) met 103 punten en McLaren (dankzij Jake Hughes en RenƩ Rast) met 72 punten. Alle teams team hebben in 2023 nu punten gescoord. Zo ook ABT Cupra, het team van Frijns.