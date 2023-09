Remy Ramjiawan

Zondag 3 september 2023 20:48

Carlos Sainz en Charles Leclerc maakte er in de eindfase van de Grand Prix van Italië een waar spektakel van. Het duo van Ferrari knokte met elkaar om het laatste podiumplekje en hoewel teambaas Frédéric Vasseur staat voor vrij racen, had hij toch één vinger op de radioknop zitten om te kunnen ingrijpen.

Het raceweekend in Italië is voor de Tifosi het moment om hun helden te aanschouwen. Voor het toegestroomde thuispubliek wist Sainz op zaterdag nog hoge ogen te gooien door de pole position te pakken. Zelf gaf de Spanjaard al aan dat de overwinning wellicht wel wat lastig zou worden en uiteindelijk was P3 het maximale haalbare. Toch ging daar nog wel een gevecht met teamgenoot Leclerc aan vooraf en hoewel er scherp aan toe ging, is de strijd niet in tranen geëindigd.

Stap voorwaarts gezet

In gesprek met Viaplay legt Vasseur uit dat hij vooral blij is dat Ferrari weer heeft kunnen knokken om de bovenste plekken. "We hebben een stap vooruit gezet. Overal gezien, hebben we een prima weekend op de mat gelegd. Ik denk zelfs het beste weekend tot nu toe. We hebben de pole kunnen pakken en ook nog even aan kop gelegen in de wedstrijd. Voor de helft van de race konden we vechten met Red Bull en dat is toch wel een stap voorwaarts", zo ziet hij. Wel is er nog genoeg werk aan de winkel. "Ze [Red Bull] zijn nog wel een stuk sneller dan ons en dat weten we. We moeten de snelheid gaan verbeteren, maar dit is al een stap vooruit en ik ben vooral blij voor de Tifosi. Ze hebben het hele weekend achter ons gestaan en dit was de manier om hun te bedanken."

Geen teamorders

In de eindfase wilden beide Ferrari-coureurs wel het podium beklimmen en dus kwam er een knokpartij voor P3. Hoewel Vasseur niet van plan was om in te grijpen, kreeg hij het toch wel even heet onder de voeten. "Ik had mijn vinger op de radioknop zitten", zo grapt hij. Uiteindelijk wilde hij de Tifosi bedanken voor de steun in het gehele weekend en dit was zijn manier. "Kijk, dit is iets wat we kunnen teruggeven aan de Tifosi. Het is natuurlijk heel makkelijk om in te grijpen, maar dit was de beste manier om hun te bedanken", aldus Vasseur.