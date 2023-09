Remy Ramjiawan

Vrijdag 1 september 2023

Voor Formule 1-CEO Stefano Domenicali is het verbeteren van het zicht tijdens regenraces een topprioriteit geworden. De 'spatborden' waren in Silverstone getest, maar hadden niet het gewenste effect. De Italiaan denkt nu na over een aanpassing aan de diffuser.

In het 2023-seizoen hebben we geregeld te maken gehad met regen tijdens de races. Het zicht tijdens dat soort wedstrijden is een discussiepunt geworden. Door het grondeffect van de huidige generatie auto's is het zicht nog minder dan voorheen en de sport is naarstig op zoek naar een oplossing. In eerste instantie werd er gewezen naar zogeheten spatborden, maar Domenicali wijst bij de Britse tak van Motorsport.com naar andere mogelijke oplossingen.

Zicht

De Formule 1 blijft een open-wiel-raceklasse en dat gaat volgens Domenicali niet veranderen. "De Formule 1 is en blijft een eenzitterkampioenschap met open wielen. Er is echter een discussie omdat we nog nooit zoveel natte races hebben gehad als de afgelopen jaren. Het probleem van zichtbaarheid dat de coureurs hebben in regenachtige omstandigheden moet worden aangepakt", zo wijst hij naar de taak voor de FIA en de FOM. De grip tijdens natte omstandigheden, dat is in zijn ogen geen probleem, vooral het zicht moet worden verbeterd.

Ingrijpen voor de fans

De diffuser zit tussen de twee achterbanden aan de achterkant van de wagens. Het stukje techniek zorgt voor veel downforce, maar het gooit ook de spray omhoog, waardoor het zicht minder wordt. "We zullen de 'spatborden' evalueren, het kan namelijk wel de spray verminderen. Maar we evalueren ook de mogelijkheid om in te grijpen in de uitlaat van de diffuser. Het is een belangrijke kwestie, want als we denken aan het publiek dat naar een race komt kijken, dan moeten we de mogelijkheid op een onderbreking van de Grand Prix voorkomen", aldus Domenicali.