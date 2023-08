Lars Leeftink

Felipe Massa lijkt er met zijn juridische team geen gras over te laten groeien. Zoals alom bekend is de Braziliaan bereid juridische stappen te zetten wegens het verloop van het seizoen 2008 en de titel van Lewis Hamilton, maar de FOM en FIA lijken wellicht na volgende week al voor de rechter te moeten verschijnen als ze niet voldoen aan een deadline.

Dit weet Motorsport.com donderdag te melden. Het gaat om het seizoen 2008, waarin zowel de FIA als de FOM volgens Massa met voorbedachte raad hebben gehandeld en er een complot ontstond tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008, de welbekende crashgate. Renault zou Nelson Piquet opdracht hebben gegeven bewust te crashen zodat Fernando Alonso een voordeel zou krijgen. Uiteindelijk werd Massa tijdens die race dertiende, Alonso eerste en Hamilton derde. Hamilton zou dat jaar wereldkampioen worden, terwijl Massa een punt tekort zou komen om wereldkampioen te worden. Onder meer Bernie Ecclestone, toen de baas van de Formule 1, zette de zaak van Massa een paar weken geleden kracht bij toen hij vertelde dat de hele situatie in de doofpot was gestopt. Ook Charlie Whiting, toen wedstrijdleider, werd pas later op de hoogte gebracht.

Eerder deze maand besloot Massa met zijn advocaten een brief te sturen richting de FIA en FOM. FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1 CEO Stefano Domenicali ontvingen deze brief. Daarin stond dat er verplichte stap in de juridische procedure was gezet: de zogenaamde Letter Before Claim. Beide partijen waren dus al op de hoogte van de plannen van Massa, die een juridische strijd nog wel kunnen voorkomen. De recente reactie van beide partijen heeft echter kwaad bloed gezet bij het kamp van Massa.

FIA reageert

De FIA zou nu, een behoorlijke tijd na de eerste brief van het juridische team van Massa, gereageerd hebben op de eerste brief. In de reactie zouden beide partijen aangeven dat de zomervakantie en zomerstop van het personeel het lastig hebben gemaakt om meteen te reageren op de brief van het juridische team van Massa, dat van mening is dat de Braziliaanse coureur in 2008 een wereldtitel en veel geld mis is gelopen door het incident in Singapore. Zowel de FIA als de FOM zijn van mening dat er meer tijd nodig is om alle claims te verwerken, maar het kamp van Massa is duidelijk niet van plan al te lang te wachten.

Kamp Massa komt met deadline

De advocaten van Massa willen alles nu in een stroomversnelling gaan brengen en hebben geen zin om te wachten op de FOM en FIA. Motorsport.com heeft de tweede brief van het kamp van Massa ingezien. "Het werk aan een antwoord had direct moeten beginnen na het ontvangen van de Letter Before Claim. Afwezigheid in de zomer had dat niet mogen verhinderen. Een tijdspanne zonder einddatum is niet in lijn met het Pre Action Protocol. Lever uw antwoord uiterlijk 16.00 uur op 8 september 2023 aan. Lukt dat niet, dan dienen we een vordering in bij het Britse hooggerechtshof.” Oftewel: de FOM en FIA hebben een deadline gekregen. Voor nu is het afwachten of beide partijen gaan reageren en of de antwoorden voldoende zijn voor het kamp van Massa om geen juridische stappen te nemen.