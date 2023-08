Vincent Bruins

Lando Norris in de donkerblauwe, gele en rode kleuren? Het lijkt erop dat Max Verstappen dat wel ziet zitten. De Nederlander vertelde namelijk dat hij heeft gepraat met Norris over hoe het zou zijn om samen voor Red Bull Racing uit te komen.

Voor aanvang van dit Formule 1-seizoen beschreef Verstappen Norris als zijn beste maatje in de paddock: "Ik kan heel goed opschieten met Lando, want hij is gewoon zichzelf en normaal. Hij is mijn beste vriend op de grid," zo legde hij toen uit in een interview met de Daily Mail. "Toen hij voor het eerst in de Formule 1 kwam, was hij een beetje overweldigd. Lando kan een beetje verlegen zijn, maar hij is een superaardige vent en je kunt vanaf het eerste jaar tot nu zien hoe hij als persoon is gegroeid. En dat komt zijn prestaties ten goede, omdat hij nu meer vertrouwen in zichzelf heeft."

Verstappen naar McLaren?

Zou Verstappen dan ook Norris als teamgenoot willen hebben? "We praten erover," liet de kampioenschapsleider weten aan de Italiaanse tak van Sky Sports. "Maar hij heeft nog een lang contract met McLaren lopen. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt." Norris sprak bij Ziggo Sport in aanloop naar de Dutch Grand Prix over een scenario waarin ze teamgenoten zijn: "Ik zou het in de toekomst graag willen doen. Als Max het winnen zat is, komt hij misschien naar McLaren." Op de vraag of hij net zo snel kan zijn als Verstappen, antwoordde de Brit: "Ik wil het wel geloven. Het is onmogelijk om daar ja of nee op te antwoorden. Ik ben niet iemand met zoveel zelfvertrouwen dat ik zeg: 'Ja, dat wordt een makkie'. Max is een van de beste coureurs die je ooit zult zien in de Formule 1."