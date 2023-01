Brian Van Hinthum

Vrijdag kwam de berichtgeving naar buiten dat de Dutch Grand Prix tóch coronasteun opgestreken had, terwijl sportief directeur Jan Lammers in een eerder stadium aangaf dat de organisatie van de Nederlandse Formule 1-race geen subsidies kreeg. Men stelt nu echter dat er volledig binnen de lijntjes gewerkt is.

In 2020, het jaar dat de race noodgedwongen afgelast moest worden door corona, ging het daarbij om 140.000 euro aan subsidie. In 2021, het jaar waarin de race wél doorgang vond, ontving het evenement 1,1 miljoen euro aan subsidie. Ook in 2022 ging de geldkraan voor de DGP nog nog niet dicht. Toen ontving men ook nog eens 550.000 euro. Het ging hierbij om een latere uitbetaling van het laatste kwartaal van 2021. Hoewel er in 2021 gewerkt moest worden met twee derde van de maximale bezetting, werden dat jaar ook de kaarten voor de uitverkochte editie van 2022 verkocht.

Kwartaalcijfers

Wanneer een bedrijf aantoonbaar dertig procent minder omzet draaide dan het kwartaal daarvoor, was het mogelijk om in aanmerking te komen voor de subsidie. Voor de DGP is dat in dit geval koren op de molen, want men draait alleen op kaartverkoop en die vindt vaak in één bepaald kwartaal van het jaar plaats, waardoor men dus ogenschijnlijk kon profiteren van de "maas in de wet".

Grootste deel al gebouwd

Een woordvoerder van de organisatie reageert op navraag van GPFans echter als volgt op de redenen waarom er is ingegrepen. "In aanloop naar de F1 race in van 2020 heeft de DGP-organisatie pas enkele weken voor het evenement in 2020 te horen gekregen dat het evenement niet door mocht gaan. In 2021 mocht het alleen doorgaan met slechts 2/3 van de geplande capaciteit aan bezoekers. In beide gevallen was het overgrote deel van het evenement al gebouwd en verplichtingen met mensen en vele leveranciers aangegaan." Verder wordt er niet inhoudelijk ingegaan op de eerdere uitspraken van Lammers. Er wordt enkel aangegeven dat hij sportief directeur is en dus geen zakelijk directeur.

