Wehrlein wint eerste E-Prix van het weekend in Saoedi-Arabië na spectaculaire race

Lars Leeftink

Vrijdag 27 januari 2023 19:11 - Laatste update: 19:12

Pascal Wehrlein heeft namens Porsche de eerste E-Prix in Saoedi-Arabië op zijn naam geschreven. De Duitser, voormalig F1-coureur, was Jake Dennis en Sam Bird na een klein uur te snel af en boekte daarmee zijn eerste zege van het seizoen. Het was de eerste race van de twee die dit weekend verreden wordt.

Voorafgaand aan de eerste race van het weekend had Sebastian Buemi zich namens Envision Racing op P1 weten te kwalificeren, voor Jake Hughes en Bird namens McLaren en Jaguar Racing respectievelijk. Robin Frijns ontbrak, na zijn crash in Mexico tijdens het openingsweekend, in Saoedi-Arabië en moet zowel de race op vrijdag als op zaterdag aan zich voorbij laten gaan. Bij de start van de 39 rondjes in Saoedi-Arabië behield Buemi zijn eerste positie, terwijl het daarachter chaos was met verschillende inhaalacties. Hughes en Bird bleven tweede en derde, en na amper een paar bochten was er al een safety car. Deze werd door Antonio Felix da Costa gecreëerd, die zijn voorvleugel verloor en de pits in moest om deze te vervangen. Amper een ronde later werd er weer geracet. Bij de herstart veranderde er verder niks. Buemi bleef op P1, voor Hughes en Bird. Na vier rondjes ging Bird langs Hughes voor P2 en ging de coureur van Jaguar in de achtervolging op Buemi.

Artikel gaat verder onder video

Brilliant Bird!@SamBirdOfficial with a nice move to get past @Sebastien_buemi and into the lead! 💨#DiriyahEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 27, 2023

Middenfase

Bird bleek in uitstekende vorm, en in ronde zeven was de Brit al langs Buemi voor de leiding in de race. Ondertussen kreeg Mitch Evans een tijdstraf van vijf seconden voor een incident tijdens de start, waardoor hij al snel buiten de top tien zou vallen. Terwijl Bird tijdens de middenfase van de race domineerde en niet werd aangevallen, ging het achter hem vooral tussen Buemi en Hughes om P2. Ook Wehrlein (Porsche, begon vanaf P9) sloot aan bij dit duel, iets wat in het voordeel van Bird bleek. Hughes werd uiteindelijk door zowel Wehrlein als René Rast (McLaren) ingehaald en zakte terug naar P5. Bird ging aan de leiding op de helft van de race, voor Buemi, Wehrlein, Rast en Hughes. Dennis (Andretti) was zich vanuit P11 terug aan het vechten en reed op P6.

Slotfase

De verschillen tussen de top zes werden vervolgens wat groter, maar Buemi had als enige nog vier minuten aan attack mode over die hij in twee delen in moest zetten. Wehrlein haalde, mede daardoor, Buemi in en ging naar P2. Hij kon daarna meteen een paar keer de aanval openen op leider Wehrlein, maar de Brit bleef de Duitser voor. Terwijl dat gebeurde, zakte Hughes terug naar P7. Dennis ging door een fout van de Jonge Brit naar P5, terwijl ook Matt Cassidy (Envision Racing) profiteerde. Met nog acht rondjes te gaan was het dan eindelijk raak: Wehrlein haalde Bird in voor de leiding. Dennis ging ook door en haalde Rast en Buemi in voor P3. Zo was het Wehrlein, Bird, Dennis, Buemi en Rast in de top vijf met nog zeven rondjes te gaan.

The moment @PWehrlein took the lead of the #DiriyahEPrix! 🤩 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 27, 2023

Wehrlein reed vervolgens echter even weg van de rest en had ook nog een minuut attack power. Dennis, die aan een fantastische race bezig was, ging vervolgens in de slotfase ook nog langs Bird voor P2 en kon zelfs even Wehrlein onder druk zetten. Edoarda Mortara (Maserati), die teamgenoot Maximilian Guenther niet eens zag starten, en Nico Mueller (ABT Cupra) bleken ondertussen de enige uitvallers van de race te zijn. Het zou uiteindelijk Wehrlein zijn die na een spectaculaire race won, voor Dennis, Bird, Buemi en Rast. Wehrlein begon aan de race vanaf P9, Dennis vanaf P11. Rast noteerde de snelste ronde. Dennis blijft door deze comeback-race aan de leiding in het klassement na twee races.

