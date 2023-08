Verstappen pakt pole voor thuisrace in Zandvoort: "Het was een tricky kwalificatie"

Jeen Grievink

Zaterdag 26 augustus 2023

Max Verstappen heeft het publiek op Zandvoort gegeven waar het op hoopte: namelijk pole position voor de Dutch Grand Prix. Hoewel het even duurde voordat Verstappen goed op gang was, perste hij er in de allesbeslissende fase een pijlsnelle ronde uit, die hem naar de eerste startplek bracht.

Met uiteindelijk een rondetijd van 1:10.567 was Verstappen in Q3 meer dan een halve seconde sneller dan Norris, die hem tot dat moment behoorlijk onder druk wist te zetten. Het werd dan ook een spannende kwalificatie, mede ook vanwege de opdrogende baan. Na afloop verklaarde Verstappen bij interviewer David Coulthard dat het "tricky" was vandaag. "Ja, deze kwalificatie was heel tricky", zo begint hij. "Het draaide allemaal om die rondetijden binnen brengen en uit de problemen blijven. Ik denk dat we daar vrij goed in zijn geslaagd."

Verstappen genoot van laatste run in Q3

"Op het einde konden we weer naar de slicks, maar op sommige plekken was er slechts één droge lijn, dus dan moet je een beetje risico nemen. Maar van mijn laatste ronde heb ik erg genoten", zo vervolgt Verstappen zijn verhaal. Op de vraag waarom hij nog een keer op de inters naar buiten ging, terwijl de rest al met de slicks was begonnen, antwoordt hij: "We zijn natuurlijk wel op andere plekken geweest waar we natte races hebben gehad, maar dit was de eerste keer dat we hier (in Zandvoort, red.) kwamen onder deze omstandigheden, dus ik denk dat we het een beetje onderschat hadden, ook met de wind en de zon, hoe snel de baan op zou drogen."

Verstappen bezorgt fans eerste cadeau

Met zijn pole position heeft hij de fans, die in groten getale aanwezig waren vandaag in Zandvoort, hun eerste cadeau gegeven. Verstappen is blij dat hij dat heeft kunnen doen. "De druk is altijd enorm, maar als je het dan ook voor elkaar krijgt, is dat waanzinnig", zo besluit hij.

