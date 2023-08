Vandoorne blikt terug op moeizaam FE-seizoen met DS Penske: 'Zeker niet naar verwachting'

Kimberley Hoefnagel

Stoffel Vandoorne is niet geheel tevreden met de resultaten die hij tijdens het Formule E-seizoen van 2022/2023 geboekt heeft. De 31-jarige coureur hoopt dan ook dat hij, samen met het team van DS Penske, volgend jaar een grote stap vooruit kan maken.

Vandoorne kwam van 2016 tot en met 2018 uit voor het Formule 1-team van McLaren, waarna hij de overstap maakte naar de Formule E. De coureur uit Kortrijk maakte in december 2018 zijn debuut in de elektrische klasse met het team van HWA Racelab. Hij pakte dat seizoen zijn eerste podium, maar kwam niet verder dan de zestiende plek in het klassement. Aan het einde van het seizoen werd HWA Racelab overgenomen door Mercedes-Benz, die Vandoorne besloot aan te houden voor het seizoen van 2019/2020. Vandoorne sloot het ingekorte seizoen uiteindelijk als tweede af in het klassement, met een achterstand van 71 punten op António Félix da Costa.

Tijdens het seizoen van 2020/2021 wist teamgenoot Nyck de Vries beslag te leggen op de wereldtitel, terwijl Vandoorne bleef steken op de negende plek in het kampioenschap. Een jaar later waren de rollen echter omgedraaid. Ditmaal was het De Vries die het seizoen als negende afsloot, terwijl Vandoorne zich op dominante wijze tot wereldkampioen liet kronen. Mercedes vertrok aan het einde van het seizoen uit de elektrische klasse, waarna Vandoorne de overstap maakte naar het team van DS Penske.

Stoffel Vandoorne viert zijn eerste wereldtitel in Seoul.

Het seizoen van 2022/2023 verliep uiteindelijk een stuk moeizamer dan de 31-jarige coureur van tevoren gehoopt had. Voor het eerst in zijn Formule E-carrière eindigde hij een heel seizoen niet op het podium. Hij sloot het seizoen af op de elfde plek in het klassement. "De resultaten zijn dit jaar zeker niet naar de verwachtingen door omstandigheden. We zijn jammer genoeg niet super competitief. Ook veel pech gehad met bepaalde dingen, dus voelt het aan alsof niets op zijn plaats wil vallen", zo blikte Vandoorne terug tijdens een exclusief interview met GPFans.

Persoonlijke doelen

De overstap naar DS Penske viel samen met de introductie van de nieuwe Gen3-wagens. Hierdoor wist Vandoorne van tevoren niet wat hij kon verwachten. Voorafgaand aan het Formule E-seizoen van 2022/2023 sprak hij met GPFans over zijn doelen. "Het is nog een beetje afwachten hoe het zal lopen, maar van mijn kant – ik kan enkel het beste van mezelf geven, zorgen dat ik technisch op punt ben met de auto, dat ik geen fouten maak en proberen om zo constant mogelijk te zijn", liet hij destijds optekenen. Gevraagd of hij deze persoonlijke doelen heeft gehaald, zei hij: "Zeker niet honderd procent. Vorig jaar werd ik kampioen en dan wil je natuurlijk het nieuwe seizoen ingaan en terug voor het kampioenschap kunnen vechten."

"Natuurlijk zijn er heel veel dingen veranderd ten opzichte van vorig jaar – nieuw team, nieuwe auto en veel nieuwe dingen. Ik denk dat we die nieuwe reglementering in het begin niet honderd procent begrepen hebben. We kwamen wat snelheid tekort, hebben dingen verkeerd gedaan. Ik heb zeker ook niet alles perfect gedaan", benadrukte hij. "Maar uiteindelijk is het een beetje een combinatie van alles, waardoor de resultaten tot op heden niet goed zijn." De Belg verklaarde dat DS Penske nog wat snelheid tekort komt ten opzichte van Jaguar en Porsche. "Er is werk aan de winkel en we moeten een stap vooruit maken."

Stoffel Vandoorne en teamgenoot Jean-Éric Vergne.

DS Penske

Ondanks de enigszins teleurstellende resultaten heeft Vandoorne het wel naar zijn zin bij de Franse renstal. "Voorlopig wel. Het is niet makkelijk om van team te veranderen en met een nieuwe groep mensen te werken. Je moet altijd een nieuwe relatie opbouwen en dan vooral je relatie met de engineers. De manier van werken binnen het team is ook helemaal anders ten opzichte van waar ik vorig jaar reed, dus dat vraagt een beetje tijd in het begin. Maar het begint beter en beter te gaan."

Over zijn persoonlijke doelen voor het aankomende seizoen durft Vandoorne op dit moment nog geen uitspraken te doen. "Hangt er een beetje vanaf hoe groot de stap is die we kunnen maken, dat is het belangrijkste nu. Denk als we vooraan kunnen starten, dan weet ik dat we mee kunnen doen in de wedstrijd, dus we zullen zien."