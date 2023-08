Remy Ramjiawan

Zaterdag 12 augustus 2023 17:29 - Laatste update: 18:18

Vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië maakt de Formule 1 gebruik van een nieuwe band van Pirelli. Het is vrij ongebruikelijk dat er halverwege het seizoen een nieuwe band wordt geïntroduceerd en Pirelli-chef Mario Isola geeft tekst en uitleg voor de keuze.

De 'oude' banden van Pirelli werden goed gemonitord en de bandenleverancier kwam erachter dat er toch wel meer belasting op het rubber werd uitgeoefend, dan van tevoren was gedacht. Het was voor Pirelli dan ook de taak om ervoor te zorgen dat de banden meegingen met de ontwikkeling van de teams en tijdens de race op Silverstone kregen de renstallen het nieuwe rubber voorgeschoteld. Niet iedereen was even blij met die tussentijds introductie. Zo gaf Fernando Alonso aan dat de terugval van Aston Martin mogelijk iets te maken heeft met de nieuwe constructie van de band.

Introductie nieuwe band

Op de vraag waarom Pirelli niet aan het begin van het 2023-seizoen de nieuwe band heeft geïntroduceerd, reageert Isola: "We begonnen het seizoen met banden die iets meer aankonden, dan de verwachte belasting. Dat heeft te maken met een veiligheidsmarge die we hebben ingebouwd. Het echte probleem zagen we tijdens de derde race, want daar bereikten ze [de banden red.] al het belastingniveau dat verwacht werd voor het einde van het seizoen." Pirelli had dus niet gedacht dat de teams zulke grote stappen zouden zetten in het seizoen.

The #F1 development race is rapid 🚀 and tyres have to stay a step ahead, as @Mario_Isola explains! 🏎️ #Fit4F1 pic.twitter.com/dtfJlfoVpT — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 12, 2023

Twee opties

"We hadden dus twee opties. We konden ervoor kiezen om de constructie van de band te veranderen en dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. We hebben één materiaal in de constructie veranderd, zodat er een betere weerstand is voor de integriteit van de band. De andere optie was om de bandendruk te verhogen, maar we weten dat de coureurs niet van die benadering houden", zo legt hij uit. Volgens Isola zou de nieuwe band geen effect moeten hebben op de prestaties, maar daar zijn de meningen nog over verdeeld.