Jan Bolscher

Woensdag 15 februari 2023 10:28 - Laatste update: 10:32

Het Formule 1-team van Mercedes heeft een eerste impressie voor het wapenfeit van aankomend seizoen wereldkundig gemaakt. De Duitse grootmacht heeft ervoor gekozen om de W14 opnieuw in een zwarte livery te hullen.

De Zilverpijlen kenden een zeer teleurstellende start van het nieuwe tijdperk in de sport met de W13 afgelopen jaar, maar de renstal was er vanaf dag één van overtuigd dat er genoeg potentie in de auto zat om voor het kampioenschap te kunnen vechten. Als ze het de afgelopen maanden voor elkaar hebben gekregen om die potentie in de W14 tot zijn recht te laten komen, zouden we Lewis Hamilton en George Russell dit jaar zomaar eens weer om de wereldtitel kunnen zien vechten. De nieuwe wagen van Mercedes is gehuld in een grotendeels zwarte livery, net als in 2020 en 2021. De Zilverpijlen gaan dus back to black dit jaar.

