Nashville, de hoofdstad van de staat Tennessee, was afgelopen weekend gastheer van de Music City Grand Prix, de dertiende wedstrijd van de IndyCar Series. Al is het een krap stratencircuit dat zelfs over een brug over de Cumberland River gaat, toch zijn er inhaalmogelijkheden. Dat liet Rinus VeeKay op de zondag dan ook zien. De Nederlander maakte in de eerste helft maar liefst vijftien posities goed en reed op een gegeven moment één plekje achter het podium.

Helaas werd zijn geweldige inhaalrace vanaf P19 uiteindelijk niet beloond. McLaren-coureur Alexander Rossi stuurde op hem in, strijdend om de zesde plaats, en VeeKay liep een lekke band op. Hij kreeg vervolgens ook nog een controversiële straf aan zijn broek, nadat de wedstrijdleiding van mening was dat hij verantwoordelijk was voor het contact. Een finishpositie van veertien is dan eigenlijk wel een krappe prestatie van de Ed Carpenter Racing-coureur na een lekke band en een drive-through penalty in de laatste 30 van 80 ronden.

Contact met Rossi

"Een interessante race," vertelde VeeKay na afloop van de Music City Grand Prix. "Het begon erg goed. Het was een goede call van het team om zo heel vroeg naar binnen te komen, want daardoor had ik vrij baan om snelle ronden te rijden. Op een gegeven moment lag ik zelfs op de vierde plaats. Kort na het halverwegepunt kwam ik in contact met Alexander Rossi. Ik heb de beelden teruggekeken en het is duidelijk dat we allebei en beetje haantje-de-voorste spelen – we proberen allebei hard te racen. Echter, er was nog veel ruimte aan de rechterkant van de baan, dus ik snap niet zo goed waarom Rossi zo ver naar links reed."

Drive-through penalty

"Na ons contact had ik een lekke band en moest ik direct de pitstraat bezoeken om te wisselen," vervolgde de 22-jarige Hoofddorper. "Tot overmaat van ramp werd ik vervolgens bestraft met een drive-through penalty. Op het moment zelf kan ik er niets aan doen: als ik de straf niet inlos, word ik namelijk gediskwalificeerd. Echter, nu naderhand kan ik wel hardop zeggen dat ik die straf totaal onverdiend vind. Vanuit het achterveld moest ik veel brandstof besparen, maar ik heb de #21 BitNile Chevrolet toch nog naar een veertiende plaats gestuurd. Er had meer ingezeten, maar Nashville voelt als een stapje vooruit."

VeeKay komt aankomende zaterdag alweer in actie. De IndyCar Series strijkt dan neer op Indianapolis Motor Speedway voor een race op de road course. IndyCar deelt het raceweekend met de Xfinity Series en de Cup Series van NASCAR.