Als het aan Haas-teambaas Guenther Steiner en Nico Hülkenberg ligt, dan volgt hun team het voorbeeld van McLaren. De formatie uit Woking begon het 2023-seizoen niet bepaald goed, maar wist door middel van de updates terug te slaan.

Het Amerikaanse team was dit seizoen één van de zwakkere teams in de Formule 1, ondanks een aantal uitstekende kwalificatiepogingen van Hülkenberg. Door de slechte racepace zijn er het hele jaar maar weinig punten gescoord en ze staat het team zelfs achter Williams in de constructeursstand. De ommekeer van McLaren heeft echter voor optimisme bij Steiner gezorgd, die verwacht namelijk dat Haas hetzelfde kunstje kan uitvoeren.

McLaren als rolmodel

In gesprek met Motorsport-Magazin legt The Hulk uit: "McLaren heeft de weg gewezen. Aan het begin van het seizoen reden ze nog achter ons in Saoedi-Arabië, maar ze draaiden het om met enorme updates. Ze moeten onze rolmodellen zijn. Onze engineers en technici zijn natuurlijk verantwoordelijk om iets te vinden en te doen."

Updates brengen zonder te verbeteren

Ook de teambaas is het met die stelling eens. "Ik heb mijn engineers verteld dat ze McLaren als voorbeeld moeten nemen", zo legt Steiner uit. Dat betekent overigens wel dat het Amerikaanse team in de buidel moet gaan tasten en met flink wat updates moet gaan komen. "We hebben nog niet gedaan wat McLaren heeft gedaan. Veel teams brengen upgrades zonder veel te verbeteren."