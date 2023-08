Frijns blikt terug op 'moeilijk' FE-seizoen: 'Kunt alleen instappen en je best doen'

Kimberley Hoefnagel

Robin Frijns heeft een lastig seizoen achter de rug in de Formule E. Niet alleen raakte zijn hand flink beschadigd tijdens de openingsrace in Mexico-Stad, waardoor hij vier races moest missen, maar waren ook de prestaties niet om over naar huis te schrijven. In gesprek met GPFans blikt hij kort terug.

Tijdens de E-Prix van Mexico-Stad, de openingsrace van het Formule E-seizoen van 2022/2023, raakte Frijns betrokken bij een flink ongeluk. De Nederlander liep tijdens de crash enkele botbreuken op, waardoor hij ruim twee maanden aan de zijlijn moest doorbrengen. Een frustrerende periode, die wat Frijns betreft niet kort genoeg had kunnen duren. De Maastrichtenaar vertelde eerder dit jaar dat hem nog een operatie te wachten stond, maar dat hij hiermee moest wachten tot het einde van het seizoen. In Londen gaf Frijns een update over de huidige stand van zaken.

"Die [afspraak] ligt nog niet vast. Ik ben wel aan het proberen om een afspraak te maken met de dokter", zo klinkt het tegenover GPFans. Frijns had tussen de raceweekends in Rome en Londen eigenlijk een ziekenhuisafspraak gepland staan, maar moest die noodgedwongen afzeggen. "Die afspraak heb ik niet kunnen halen, omdat ik andere dingen aan het doen was, dus ik moet de dokter nog spreken. Ik wil sowieso die plaat uit mijn pols laten weghalen, de plaat in mijn vinger willen zij eigenlijk niet weghalen, maar ik moet het eerst nog met de dokter overleggen."

Seizoen om te vergeten

Het Formule E-seizoen was er voor Frijns een om vooral heel snel weer te vergeten. Hij had eerder in het jaar de overstap gemaakt van het team van Envision naar ABT, waar hij het weliswaar enorm naar zijn zin had, maar waar de prestaties ver te zoeken waren. Gevraagd of hij zijn persoonlijke doelen wel heeft kunnen halen, antwoordde hij: "Moeilijk… als je een auto hebt die helemaal niet vooruitgaat, kun je je eigen doelen niet halen."

"Ik heb vier wedstrijden gemist. Het enige wat je kunt doen is instappen en je best doen. Als jij een goede ronde gereden hebt en je komt net door de duels heen of je zit in de top tien, dan heb je het goed gedaan." De Nederlander heeft het team van ABT inmiddels na slechts één seizoen alweer verlaten. Als we de geruchten mogen geloven, zal hij volgend jaar terugkeren bij Envision Racing, waar hij Nick Cassidy zou gaan vervangen.