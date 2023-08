Kimberley Hoefnagel

Woensdag 2 augustus 2023 08:22

Robin Frijns kijkt met een gefrustreerd gevoel terug op de E-Prix van Londen van afgelopen weekend. De Nederlander kende twee moeizame dagen, waarbij hij wederom buiten de punten viel.

Het laatste raceweekend bij ABT Racing is niet gelopen zoals Frijns van tevoren gehoopt had. De Limburger kwam tijdens de kwalificatie op zaterdag niet verder dan P21 en wist dan ook wat hem te doen stond. Een paar ronden na de start van de race maakte Frijns echter contact met Lucas di Grassi en Sérgio Sette Câmara, waarna hij zijn wagen in de garage moest parkeren. De 31-jarige kreeg vanwege de crash een gridstraf van drie plekken voor de race op zondag. Hij vertrok tijdens de kletsnatte race vanaf de laatste plek, waarna P17 het hoogst haalbare was.

"Het was voor mij gewoon een kutwedstrijd", reageerde Frijns na afloop tegenover GPFans. "De kwalificatie, daar begint het eigenlijk mee, want ik startte als laatste. Ik kreeg het gewoon niet bij elkaar gereden eigenlijk. Met mijn eerste sets rij ik altijd, ik wil niet zeggen vooraan, maar in het midden bij P5/P6. Mijn tweede set... ik had gewoon geen grip, hetzelfde wat ik zaterdag had. Ik vind het gewoon raar, ik weet niet hoe dat kan."

Moeilijke omstandigheden

"Als ik gewoon een goede rondetijd kan rijden, dan sta ik ook gewoon zesde of zevende", vervolgde de Nederlander. "Maar dat was gewoon niet het geval. Dan start je laatste, dan rijd je in de regen met zoveel spray, je ziet niets, je bent twee of drie seconden langzamer omdat je niets kunt zien en dan rijdt iedereen gewoon het gat open voor je. Het is spijtig, je kunt niet heel veel doen. Je kunt wachten op een safety car of een crash of zo, maar dat kwam niet."