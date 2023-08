Remy Ramjiawan

Vrijdag 4 augustus 2023 15:34 - Laatste update: 15:45

De 92-jarige Bernie Ecclestone kan zijn borst natmaken, nu het Verenigd Koninkrijk hulp heeft gekregen van Singapore in de fraudezaak tegen de voormalig eigenaar van de Formule 1. Vice-premier Lawrence Wong heeft namelijk informatie gedeeld om de fraudezaak tegen de Brit rond te krijgen.

In juni pleitte Ecclestone zichzelf vrij van de aanklachten die tegen waren ingezet. Zo zou de voormalig eigenaar van de koningsklasse zo'n 650 miljoen dollar aan activa op een bank in Singapore hebben gezet. Dat bedrag zou hij vervolgens achter hebben gehouden voor de Britse belastingdienst.

Singapore helpt zaak rond te krijgen

Aan Bloomberg laat de vice-primier van Singapore weten: "Singapore heeft proactief relevante informatie gedeeld met onze Britse tegenhangers, wat hen heeft geholpen bij het ontwikkelen van hun zaak." De Monetary Authority of Singapore, de politie en de Attorney General's Chambers hebben de Britse instanties geholpen bij het onderzoek. De MAS heeft in 2017 een nog onbekende bank onderzocht en beoordeelde de relatie met Ecclestone. Hoewel er volgens de partij ruimte voor verbetering was, waren er uiteindelijk geen hiaten of zwakheden gevonden. De drie grootste banken van Singapore hebben aangegeven dat zij niet de specifieke bank waren en onthielden zich dan ook van commentaar.

Arrestaties

De minister van Transport Subramaniam Iswaran en vastgoedmiljardair Ong Beng Seng zijn eerder al gearresteerd en vervolgens weer op borgtocht vrijgelaten. Het duo was verantwoordelijk voor het binnenhalen van de Grand Prix van Singapore. Welke rol de heren in de fraudezaak van Ecclestone spelen, dat is nog niet bekendgemaakt. De rechtszaak tegen de voormalig eigenaar van de Formule 1 zal in november verder worden behandeld.