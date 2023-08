Brian Van Hinthum

Donderdag 3 augustus 2023 11:59

Nico Hülkenberg laat dit seizoen maar weer eens zien uit het juiste racehout gesneden te zijn en met name in de kwalificaties is de Duitser indrukwekkend. Landgenoot Ralf Schumacher denkt dat The Hulk er goed aan zou doen om na dit seizoen op zoek te gaan naar een ander zitje in de Formule 1.

Hulkenberg is sinds dit seizoen bezig aan zijn tweede leven in de Formule 1. De ervaren Duitser kreeg van Guenther Steiner plotseling de mogelijkheid om bij Haas in te stappen en zijn jongere landgenoot Mick Schumacher af te lossen. Dat doet Hulkenberg naar behoren en met name op de zaterdagen laat hij regelmatig mooie dingen zien. Op de zondagen gaat het dan vaak relatief wat minder. De Haas lijkt banden te vreten in de race en daardoor zakt het team op de belangrijkste dag vaak als een pudding in elkaar.

Artikel gaat verder onder video

Verder kijken

Dat zorgt dan weer voor teleurstelling bij Hulkenberg zelf, die zich na de laatste race in België kritisch uitliet over het gebrek aan snelheid op de zondag. Daarnaast werd de ervaren man ook nog door Sky Sports-presentatrice Natalie Pinkham meermaals gespot bij de garagebox van Red Bull Racing, waardoor er weer enkele geruchten de wereld in zijn geslingerd. Landgenoot Schumacher denkt ook dat het verstandig zou zijn om na dit seizoen verder te kijken. "Er moet daar dringend iets gebeuren", schrijft hij in zijn column voor Sky Deutschland.

Andere opties

Hij vervolgt: "Je kunt duidelijk zien dat de auto het goed doet in de kwalificatie maar dat het door de aerodynamica en bandenslijtage verzaakt in de race. Het is logisch dat een coureur die zich op zaterdag in de top tien bevindt en op zondag ineens achteraan ligt teleurgesteld is. Er moet snel iets gebeuren bij Haas! Wat betreft zijn toekomst, is het discussieerbaar hoeveel kansen er nog liggen voor Hulkenberg. Waarschijnlijk is elke optie beter dan Haas. Je hebt het idee dat er bij andere teams meer opties liggen. Er is veel geld geïnvesteerd bij Williams en er ontstaat nieuw momentum. Ook AlphaTauri is een optie", besluit de analist.