Brian Van Hinthum

Woensdag 2 augustus 2023 18:15

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vijf juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. In Spa-Francorchamps was het tijdens de Grand Prix van België Max Verstappen die het hele weekend wist te domineren. De Nederlander wordt mede daarom ook bekroond met het hoogste cijfer.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Grand Prix van België

Hoewel het een weekend was met de nodige spannende momenten voor Verstappen, ging de Nederlander er tóch met zowel de winst in de sprintrace als in de gewone race mee aan de haal. In de kwalificatie van vrijdag leek het bijna mis te gaan in Q2 voor de regerend wereldkampioen. Door slechte timing moest hij bijna toezien hoe hij eruit werd geknikkerd, maar de Nederlander kroop met een tiende tijd door het oog van de naald en wist daardoor later in Q3 de snelste tijd te noteren. Een pole position leverde dat niet op, want door een penalty moest Verstappen op zondag vanaf P6 starten.

Dat bleek geen probleem, want binnen de kortste keren had hij zijn RB19 alweer richting de voorste plek gereden en vanaf daar reed hij met speels gemak weg van teamgenoot Sergio Pérez. Tijdens de sprintrace moest Verstappen een aanval van Oscar Piastri pareren. De McLaren-coureur wist met een slimme undercut de leiding in de race te pakken, maar na een aantal ronden nam Verstappen het heft weer in handen en won hij uiteindelijk de sprintrace. Het levert hem een verdiende 9,6 op in de Power Rankings van deze week. Lewis Hamilton wordt met zijn prima weekend beloond met een 8,6, terwijl Charles Leclerc de top drie completeert met een 8,4. Piastri blijft wegens zijn teleurstellende zondag slechts steken op een 8.