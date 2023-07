Joe Ellis & Remy Ramjiawan

Maandag 31 juli 2023 12:54 - Laatste update: 13:00

Na de race in België kan Max Verstappen op Zandvoort het record van Sebastian Vettel evenaren, door negen races op een rij te winnen. De Nederlander scherpt op weg naar zijn derde titel de recordboeken aan en vindt dat Mercedes die kans heeft laten liggen in hun dominante periode.

Niet alleen Verstappen is bezig met een goede reeks, mede dankzij de inzet van Sergio Pérez kijkt Red Bull Racing aan tegen de langste reeks aan overwinningen sinds McLaren dat in 1988 wist te bolwerken. Inmiddels staat de teller op twaalf zeges op een rij voor het team uit Milton Keynes en op dit moment lijkt er geen twijfel te bestaan dat dit record niet verder zal worden uitgebreid. Toch moet het allemaal maar even gebeuren, maar Verstappen zou het toch wel een mislukking vinden als Red Bull het record niet verder kan uitbreiden.

Records

"Voor het team is het leuk, maar voor mij is het gewoon weer focussen op de volgende race", zei Verstappen. "Ik wil elke race winnen. Verder is het gewoon genieten van het moment en verder gaan met het neerzetten van de reeks. Het is een fantastische prestatie van het team." Alles staat of valt met het juiste materiaal, toch wijst Verstappen ook naar de andere factoren. "Ja, we hebben de dominante auto, maar het is ook heel makkelijk om fouten te maken en dan één race niet te winnen, en dan is de streak natuurlijk weg."

In Hongarije evenaarde Red Bull Racing het record van McLaren. Dat lukte zelfs Mercedes niet in hun dominante periode. "Zelfs in de dominante jaren van Mercedes konden ze dit niet waarmaken en ik denk dat ze waarschijnlijk nog dominanter waren dan wij nu zijn of wat McLaren vroeger was", aldus de regerend kampioen.