Remy Ramjiawan

Maandag 31 juli 2023 09:47 - Laatste update: 09:55

Hoewel het er afgelopen weekend af en toe verhit aan toe ging op de boordradio tussen Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase, benadrukt de Nederlander dat dit niets te maken heeft met de onderlinge relatie. Sterker nog, Verstappen zet zo nu en dan bewust zijn team op scherp en daar geniet hij wel van.

Tijdens het Grand Prix-weekend in België waren er diverse gesprekken tussen Verstappen en zijn race-engineer te horen. Het duo was het duidelijk niet altijd met elkaar eens zo bleek ook tijdens de kwalificatie op vrijdag. Verstappen kwam Q2 met de hakken over de sloot door en daar was hij niet over te spreken. Lambiase reageerde daarop door te stellen dat de Nederlander het plan anders even zelf moest gaan opstellen voor de sessie daarna. Het tekent de verhouding, waarbij alles kan worden gezegd, zonder dat er scheve gezichten ontstaan.

Artikel gaat verder onder video

Hechte band

Na afloop van de race op Circuit Spa-Francorchamps benadrukt Verstappen op de persconferentie dat het echt moet klikken tussen hem en zijn engineer. "Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, de relatie met je race-engineer. Ik vind het altijd een heel belangrijk onderdeel van je prestaties, niet alleen je race-engineer, maar iedereen om je heen, je performance engineer, dat soort dingen." Lambiase is sinds het debuut van de Nederlander bij het Oostenrijkse team zijn engineer en die verstandhouding waardeert Verstappen. "En natuurlijk bouw je in de loop der jaren een veel hechtere band op, je kent elkaar veel beter. Dus ja, zeker, als hij zou worden verwijderd of wat dan ook, dan zou dat totaal niet ideaal zijn."

Team zenuwachtig maken

Tijdens de Grand Prix van België had Verstappen een comfortabele voorsprong opgebouwd en richting de eindfase van de race had Verstappen nog wel trek in een pitstop. Dat werd sterk afgeraden door Lambiase en de Limburger geeft tekst en uitleg: "Ik weet dat het team het niet leuk vindt om nog een stop te doen, maar ik vind het leuk om het te vermelden, zodat ze misschien een beetje zenuwachtig worden. En dan vind ik de reactie leuk: 'Nee, nee, dat doen we vandaag niet'. Dat is prima. We kennen elkaar heel goed en we hebben een heel goede relatie."