Pérez geklopt door Verstappen, maar blij met P2: "Kon niets tegen hem beginnen"

Jordy Stuivenberg

Zondag 30 juli 2023 16:46

Sergio Pérez heeft Red Bull aan de derde 1-2 van dit seizoen geholpen. De Mexicaan had Ferrari-coureur Charles Leclerc snel te pakken, maar kon op zijn beurt weinig beginnen tegen de weergaloze Max Verstappen. Desondanks toonde hij zich tevreden met P2.

Pérez mocht door de gridstraf van teamgenoot Verstappen eindelijk weer eens van de voorste startrij vertrekken. Dat bleek achteraf meer dan goed voor het zelfvertrouwen van de Mexicaan, die kan terugkijken op een foutloze Grand Prix van België. "Ja, vandaag was een goed resultaat voor het team", liet hij weten na de finish. "Ik had een goede start en had Charles snel te pakken, dat was een van de doelstellingen van vandaag."

Artikel gaat verder onder video

Inhaalslag Verstappen

Verstappen had na de eerste serie pitstops weinig moeite om Pérez in te halen. "Ik reed mijn eigen race. Max kwam me in de tweede stint snel voorbij, daar kon ik echt niets doen. Daarna draaide het er vooral om dat ik de auto veilig thuis zou brengen zonder al teveel schade en problemen."

Pérez lijkt niet van plan om de komende races alcoholvrij af te sluiten, want hij kondigde aan dit jaar overal op het podium te gaan eindigen. "Ik kijk ernaar uit om niet meer buiten het podium te finishen. Ik heb het even lastig gehad, maar dat heb ik overwonnen en dit zijn belangrijke punten voor het team. Ik heb zin in de break, die heb ik ook echt nodig. Ik heb intense races achter de rug en wil in Zandvoort sterk terugkomen."