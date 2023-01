Brian Van Hinthum

De Dakar 2023 leek bijna op een complete deceptie uit te lopen voor Tom en Tim Coronel. De tweeling was stevig onderweg in de jaarlijkse wereldberoemde rally met een plaats in de top twintig tot gevolg. Laatstgenoemde van het tweetal zag echter een kleine versperring over het hoofd, waardoor ze een harde crash beleefden. Hij vertelt in gesprek met GPFans over de klapper in de woestijn.

De gebroeders Coronel begonnen alleraardigst aan de Dakar-rally van 2023 en de mannen waren veelvuldig in de top twintig van het klassement te vinden. Alles leek compleet volgens plan te verlopen, totdat het in de zevende etappe van de loodzware rally ineens mis ging. Tim Coronel zag een hobbel op het parcours over het hoofd en hij en zijn broer vlogen met hun bolide meermaals over de kop. De beelden logen er niet om en het was een zware crash. Gelukkig bleven beide heren ongedeerd en vastbesloten dat ze waren was opgeven geen optie.

162 kilometer per uur

In een uitgebreid gesprek over het Dakar-avontuur met GPFans neemt Coronel ons mee in de beleving van de harde crash. "De afsprong na het hobbeltje was wel goed, maar de koprol liet heel veel schade na. Je weet dat alles kan gebeuren onderweg. We waren lekker bezig, zes etappes lang altijd wel een beetje in de top twintig. Als er een foutje was, konden we hem klein houden. Daardoor zaten we er lekker bij. We zaten in een mooie flow. Geen gekke dingen doen en doorgaan", denkt hij terug aan de eerste zes ritten van de Dakar. "Deze etappe, een best moeilijk etappe, hadden we nog vijf kilometer te gaan en ik zag even een klein hobbeltje niet. We werden heel hard afgestraft. Het ging om precies te zijn met 162 kilometer per uur op de GPS. Het was een koprol. Met verbazing kwam ik neer. Ik dacht: 'godverdorie, dat mij dat moet overkomen...' Het overkomt jou niet hé, het overkomt alleen een anders", reageert Coronel met een goed gevoel voor cynisme.

Reparaties en de handdoek in de ring?

Vanaf dat moment werd het repareren geblazen. Zowel fysiek met de auto als mentaal in het hoofd. "Deze keer moest ik er zelf mee omgaan. Het moest dus even landen. Ik heb de voorkant losgeschroefd en er was maar één prioriteit: de schade zo beperkt mogelijk houden en zo snel mogelijk naar de finish. Je wil zo min mogelijk tijd verliezen voor het algemeen klassement. Toen zijn we dus op drie wielen naar de finish gegaan", memoreert Coronel. "Toen hebben we 120 kilometer aan de truck gehangen en gingen de gasten in de bivak keihard aan het werk. We werden door de organisatie gesommeerd om de handdoek in de ring te gooien, maar wij wilden heel graag door. Toen zeiden ze: 'ga dan maar door, als de veiligheid maar goed is.' We kregen alleen een straf voor het rijden op drie wielen en omdat we wat te laat waren."

Uithuilen en opnieuw beginnen

Coronel neemt ons vervolgens mee in de rits aan reparaties die later nog aan de auto gedaan moesten worden en ook dat ging niet altijd helemaal vlekkeloos. "Toen ontplofte ook nog de motor en hadden we ongeveer alles wel gehad. Tijdens de rustdag konden we een nieuwe motor monteren, maar dat was allemaal niet ingepland. Je komt in een vicieuze cirkel waar je zo snel mogelijk uit wil komen en dan moet je netjes na blijven denken. Ik durf wel te zeggen dat dat gewoon een fout was. Dat was dom." Hij is eerlijk over zijn eigen fouten: "Je bent een sportman dus natuurlijk neem je het jezelf kwalijk. Maar, je weet ook dat je door moet. Je moet nog zes dagen, dus moet je even een resetje doen. Dat kost energie, maar hebben we vaker gedaan. Maar ja, het ging zo goed weet je wel? Dan krijg je die grindtegel op je neus. Dat doet dan wel even pijn. Dan is het des' karakters om er nog uit te komen, en daar zijn we uit gekomen."

Het hele interview met Tim Coronel over het Dakar-avontuur van 2023 kan je hieronder bekijken!

