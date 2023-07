Jan Bolscher

Maandag 31 juli 2023 19:16

De regenbanden van Pirelli voor extreem weer lijken steeds vaker een wassen neus. Het blauwe rubber wordt vrijwel nooit gebruikt en als dit wel het geval is, wisselen de Formule 1-coureurs zo snel mogelijk naar de intermediates. Volgens Max Verstappen komt dit omdat de compound simpelweg niet goed werkt.

Bandenleverancier Pirelli heeft naast de zogeheten slicks - de soft, medium en harde compound voor droge een droge baan - ook twee bandensoorten voor natte omstandigheden: de intermediates en de extreme wets. De namen verraden het al: de intermediates zijn theoretisch voor omstandigheden die er een beetje tussen inliggen, bijvoorbeeld bij lichte neerslag of een opdrogende baan. De extreme wets zijn ontwikkeld om in écht natte omstandigheden te kunnen rijden, maar in de praktijk wordt deze compound vandaag de dag zelden gebruikt.

Extreme wets

Dit heeft alles te maken met de performance van deze band. De extreme wets komen slechts van pas in omstandigheden waarin het zo nat is, dat er eigenlijk sowieso al niet wordt gereden vanwege de veiligheid van de coureurs. In alle wat minder natte situaties werken de intermediates vaak veel beter. Tijdens het raceweekend in België werd dit perfect tentoongesteld. Vanwege de regenval ging de sprintrace op zaterdag achter de safety car van start, wat volgens de reglementen betekent dat de coureurs verplicht zijn om op de extreme wets te vertrekken. Toen het veld na vijf ronden werd losgelaten, doken de rijders echter direct naar binnen om naar de intermediates te switchen.

De extreme wet en intermediate van Pirelli

Duurzaamheid

In een tijdperk waarin de Formule 1 steeds meer inzet op het duurzamer maken van de sport, wordt dan ook regelmatig de vraag gesteld waarom de teams überhaupt nog extreme wets mee moeten nemen, aangezien ze zelden worden gebruikt en vaak dus gloednieuw in de container belanden. In gesprek met de Nederlandse media waaronder GPFans krijgt ook Verstappen deze vraag, waarna de tweevoudig wereldkampioen uitlegt wat voor de coureurs precies het struikelblok is met deze blauwe band.

Niet goed genoeg

"Het probleem is dat die regenbanden gewoon niet goed zijn. Achter de safety car werden ze al te warm", doelt hij op de sprintrace. "Het verschil tussen de regenbanden en de inters is gewoon te groot. Eigenlijk is het probleem dat je die inters meteen wil hebben omdat die sneller zijn, maar soms kan je die niet nemen omdat er teveel water op de baan ligt. Maar die extreme moet je eigenlijk alleen gebruiken als je bijna als een boot over het circuit gaat, wat dan eigenlijk alweer een rode vlag betekent."