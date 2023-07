Jan Bolscher

Zondag 30 juli 2023

Het raceweekend in België werd op vrijdag en zaterdag geteisterd door een aantal flinke regenbuien. Ondanks de bak met water bleven de tribunes en staplaatsen echter bomvol, en dat vindt Max Verstappen mooi om te zien.

De Grand Prix van België vormt dit seizoen - vanwege het wegvallen van Imola - de twaalfde ronde van het Formule 1-seizoen. Zoals wel vaker het geval is rondom het Circuit de Spa-Francorchamps gingen de sessies op vrijdag en zaterdag gebukt onder behoorlijk wat neerslag. Zo werd er tijdens de eerste en enige vrije training op vrijdag nauwelijks gereden en gingen zowel de kwalificatie, de sprint shootout en de sprintrace later van start vanwege de kletsnatte omstandigheden.

Natte omstandigheden

Dat weerhield de tienduizenden fans in het oranje er echter niet van om gewoon richting het circuit te trekken, en ook te blijven zitten. Iets dat ook Verstappen heeft opgemerkt: "Het is niet fijn als je op een stoeltje op de heuvel zit, daar is heel veel modder", klinkt het in gesprek met de Nederlandse media waaronder GPFans, als hij de vraag krijgt of hij medelijden heeft met het publiek. "Maar als je een diehard fan bent heb je het ervoor over, denk ik. Het is altijd mooi om de fans te zien en dat ze blijven zitten. Ik zou het zelf niet doen", grapt de Red Bull Racing-coureur.