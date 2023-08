Kimberley Hoefnagel

Dinsdag 8 augustus 2023 10:04 - Laatste update: 10:48

Robin Frijns zal vanaf het Formule E-seizoen van 2023/2024 terugkeren bij het team van Envision Racing, waar hij van 2018 tot en met 2022 ook reed. De Nederlander vervangt Nick Cassidy, die eerder deze week al werd aangekondigd bij Jaguar.

Frijns maakte tijdens het Formule E-seizoen van 2015/2016 zijn debuut in de elektrische klasse. De eerste twee seizoenen kwam hij uit voor Andretti, waarmee hij zijn eerste podiumplek pakte. Vervolgens maakte hij de overstap naar het team van Envision, waar hij vier seizoenen voor reed. Samen met de Britse renstal pakte hij twaalf podiumplekken, waarvan twee overwinningen. Uiteindelijk koos de coureur uit Maastricht ervoor om zich vanaf het seizoen van 2022/2023 bij ABT Cupra te voegen, waar hij nu dus na één seizoen al vertrokken is.

Opvallende zet

Het vertrek van Frijns bij ABT Cupra werd voorafgaand aan de tweede E-Prix in Londen officieel aangekondigd, en kwam als een grote verrassing. Tijdens het raceweekend in Berlijn vertelde de Maastrichtenaar namelijk nog hoe erg hij het naar zijn zin had bij de Duitse renstal. Daarnaast is ook zijn terugkeer bij Envision op zijn minst opmerkelijk te noemen. Hij gaf destijds namelijk aan dat hij vertrokken was vanwege het feit dat hij zich niet meer op zijn plek voelde bij de Britse renstal. "Ik heb nu de laatste vier jaar bij Envision gezeten, het team is in die vier jaar eigenlijk heel veel veranderd", zo klonk het destijds.

"De eerste twee jaar had ik het echt heel erg naar mijn zin, maar toen zijn veel goede mensen weggegaan. Andere mensen waar ik eigenlijk moeilijker mee kan werken, zijn binnengekomen. Dus ik voelde me niet meer op mijn plek. Ik had wel een goede auto, en ze hebben dit jaar sowieso een goede auto, want ze rijden altijd vooraan mee. Ik wil niet echt met tegenzin naar mijn werk gaan, dat is het ergste wat je kunt doen."

Hoop op betere resultaten

Toch is de beslissing van de 32-jarige coureur zeker te begrijpen. Frijns heeft de afgelopen maanden namelijk niet onder stoelen of banken gestoken dat hij ontevreden was met de ABT-bolide. Waar de Nederlander met Envision nog mee kon vechten om de plekken voorin, was hij met ABT Cupra vooral in de achterhoede van het veld aan het vechten. Hij pakte in Berlijn onder regenachtige omstandigheden de pole positie, maar verloor in de wedstrijd vervolgens zo veel plekken, dat hij uiteindelijk alsnog buiten de punten finishte. De tegenvallende resultaten van het afgelopen seizoen zullen ongetwijfeld een rol gespeeld hebben in zijn beslissing. Daarnaast is het goed mogelijk dat er sinds zijn vertrek het één of ander veranderd is binnen Envision, waardoor hij het aandurfde om terug te keren.