Brian Van Hinthum

Vrijdag 28 juli 2023

De Grand Prix van België staat het komend weekend op het programma en zoals gebruikelijk reizen er grote aantallen Nederlanders af richting Spa-Francorchamps. Ook GPFans is dit weekend op locatie aanwezig en dus is het weer tijd om - geheel volgens de traditie - op onderzoek te gaan naar de horecaprijzen rondom het circuit.

Tijdens raceweekenden op en buiten het circuit moet er natuurlijk ook gegeten en gedronken worden en om die reden bekijken we doorgaans op locatie even goed wat het kost om jezelf te voorzien van een lekker koud biertje of een hamburger. Rondom Circuit de Spa-Francorchamps hebben de organisatoren de zaakjes vrij goed voor elkaar met verschillende horecastandjes om de honderdduizenden supporters die richting het iconische circuit komen te voorzien van een hapje en een drankje. De tentjes bevinden zich met name in het dorpje Francorchamps, op ongeveer een kilometer afstand van de hoofdingang van het circuit. Een mooie plek om voorafgaand aan de racesessies even neer te strijken voor een gezellig drankje.

Bier en frisdrank

Wat meteen tijdens ons rondje door het dorp opvalt, is dat de prijzen in België een stuk lager liggen dan we bijvoorbeeld afgelopen keer in Silverstone zagen. Ook liggen de prijzen een stuk lager dan we neertikken op een Nederlands terras. De biertjes rondom Spa-Francorchamps, om maar eens mee te beginnen, gaan voor zo'n 2,50 euro over de toonbank voor een normaal glas pils. Voor een halve liter betaal je meestal vijf piek, al kan dat op sommige plekken ook richting de zes gaan. Voor een glaasje fris betaal je rond de 2,50 euro, net als voor het bier. Op sommige plekken kan dit ook richting de drie euro gaan, maar het zijn allemaal schappelijke prijzen. Mocht je vroeg rondom het circuit aanwezig zijn en behoefte hebben aan een bak koffie, ben je ongeveer twee a drie euro kwijt.

Hapje eten

In het verlengde van de prijzen voor een pilsje of een glas cola liggen ook de prijzen voor het eten op een prima niveau rondom Circuit de Spa-Francorchamps. De horecagelegenheden in het Ardennen-plaatsje hebben verschillende gerechten op het menu staan voor de aanwezige bezoekers, al hoef je logischerwijs op de meeste plekken geen hoogstaande culinaire kunststukjes te verwachten. Voor een pizza margarita betaal je ongeveer tien tot twaalf euro, waarbij de wat luxere pizza's uiteraard wat duurder zijn. Een spaghetti bolognese kost je ongeveer twaalf a dertien euro, terwijl je voor een hotdog met friet een tientje kwijt bent. Als je daadwerkelijk wat luxer wil eten, kun je op bepaalde plekken zelfs poulet ecrevisses, een soort kreeftgerecht, eten. Dit kost je dan wel meteen 25 piek. Al met al zijn er voor de Oranjefans die dit weekend richting Spa reizen genoeg mogelijkheden tot een prima hapje en drankje voor een aardige prijs.