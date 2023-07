Redactie

Zondag 23 juli 2023 11:50 - Laatste update: 13:44

Helmut Marko noemt Alexander Albon als eventuele kanshebber voor een zitje bij Red Bull Racing, maar de Brit ligt tot en met 2025 vast bij Williams: "Dat maakt het wat lastiger", aldus de Oostenrijker.

Max Verstappen ligt tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing en tenzij de Nederlander zelf anders besluit, is er geen enkele reden om aan te nemen dat er voor die tijd iets gaat veranderen. Het tweede zitje bij het team is echter minder vanzelfsprekend. Sergio Pérez heeft een contract tot eind 2024, maar de Mexicaan is momenteel bezig met een bijzonder matige reeks in de Formule 1. Het is daarom lastig te voorspellen wie er in de nabije toekomst naast Verstappen plaats zal nemen.

Artikel gaat verder onder video

Meerdere opties

Het is immers een publiek geheim dat Marko er geen moeite mee heeft om te schuiven met zijn rijders. Zo werd Nyck de Vries eerder deze maand al na tien races uit zijn stoeltje gewipt bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing en daarmee ook onder het bewind van Marko. Daarnaast beschikt de Oostenrijkse grootmacht in de vorm van Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson over een aantal interessante mogelijkheden.

Alexander Albon

Daar blijft het echter niet bij. In gesprek met Sport.de voert Marko de druk op Pérez verder op door nog een mogelijke kandidaat te noemen: "We hebben een hele goede relatie met [Alexander] Albon", doelt hij op de coureur die eind 2020 door Red Bull Racing op straat werd gezet en onderdak vond bij Williams, waar hij vandaag de dag zeer goed presteert. "We hebben altijd contact gehouden, al is dat wat vertroebeld sinds hij voor het B-team van Mercedes rijdt. Hij zat in een dal, maar heeft zich heel goed hersteld. Helaas ligt hij tot 2025 vast, dat maakt het wat lastiger."