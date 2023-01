Jan Bolscher

Maandag 23 januari 2023 18:44

Nyck de Vries maakt aankomend seizoen zijn debuut als fulltime Formule 1-coureur bij het team van AlphaTauri. Met nog een dikke veertig dagen te gaan tot de lampen uitgaan in Bahrein, zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang.

De Vries heeft zichzelf afgelopen seizoen een grote dienst gewezen door de kansen die hij aangereikt kreeg met twee handen te grijpen. De 27-jarige coureur maakte indruk met zijn opwachtingen tijdens vrije trainingen als reservecoureur bij Mercedes, maar zette zichzelf in Monza definitief op de kaart. Nadat Alexander Albon in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege een blindedarmontsteking werd De Vries halsoverkop door Williams opgeroepen als vervanger. Na een indrukwekkende kwalificatie wist hij op zondag de negende plaats uit het vuur te slepen, waarmee hij plots gewild bezit werd in de paddock.

De Vries X Tsunoda

Uiteindelijk is het tot een overeenkomst gekomen met AlphaTauri, het zusterteam van het grote Red Bull Racing. De Vries heeft een contract voor meerdere jaren getekend en zal het intern opnemen tegen Yuki Tsunoda. De 22-jarige Japanner heeft er inmiddels al twee seizoenen bij de Italiaanse renstal opzitten en zal erop gebrand zijn zichzelf te bewijzen als nummer één binnen het team. Er wacht dus een uitdaging voor De Vries, maar aan zijn fitheid zal het niet liggen.

