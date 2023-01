Stuart Hodge & Brian van Hinthum

Vrijdag 20 januari 2023 10:07

Formule 1-coureurs zijn natuurlijk niet alleen fan van autosport en de coureurs zijn dan ook vaak te vinden bij andere sportevenementen. Donderdagavond werd er in Parijs een NBA-wedstrijd basketbal gespeeld tussen de Detroit Pistons en de Chicago Bulls en daar waren Pierre Gasly, Charles Leclerc en Esteban Ocon aandachtig toeschouwer van.

Zo nu en dan proberen de Amerikanen hun sport richting Europa te brengen voor de fans, zo wordt er met enige regelmaat bijvoorbeeld in Londen gespeeld. Dit keer was het de beurt aan Parijs, waar in de Accor Arena de NBA Global Game werd gespeeld. Zoals gebruikelijk bij grote sportevenementen zijn er dan ook de nodige andere sporters en beroemdheden aanwezig en dit keer waren Gasly, Leclerc en Ocon aandachtig toeschouwer bij de door de Chicago Bulls gewonnen wedstrijd [126-108].

Fijne avond

Leclerc en Gasly staan vooral bekend als doorgewinterde NBA-fans en zij hadden dan ook de tijd van hun leven tijdens de wedstrijd in de Franse hoofdstad. Nog voordat de pot begon, Ze mochten op de basket schieten samen met viervoudig NBA-kampioen Tony Parker en Joakim Noah, voormalig publiekslieveling bij de Chicago Bulls. Vervolgens speelden ze een potje drie tegen drie met een aantal NBA-legendes en de Servische acteur Darko Perić.

Instagram-kaping

Ook de officiële Instagram-pagina van de NBA moest eraan geloven en werd 'gekaapt' door Leclerc en Gasly. Het tweetal plaatste een foto op de feed van de basketbalfederatie met een waarschuwing: "Laat je telefoon nooit onbewaakt achter!" Uiteindelijk werd de wedstrijd vrij eenvoudig gewonnen door de Bulls. Zach Lavine en DeMar DeRozan speelden met respectievelijk 30 en 26 punten een hoofdrol in de partij.

