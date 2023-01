Brian Van Hinthum

Lando Norris stond in het verleden al een keer nadrukkelijk op de radar bij Red Bull Racing. Volgens Christian Horner sprak zijn renstal de afgelopen jaren meermaals met de talentvolle Britse coureur, maar koos hij telkens voor een verblijf bij McLaren. Volgens Norris zelf is het niet meer dan normaal dat je met andere teams praat.

Norris is met zijn contract bij McLaren tot en met 2025 voorlopig prima onder de pannen bij het Britse team. De jonge coureur kreeg van McLaren de kans om zichzelf in de Formule 1 te tonen en is voorlopig nog altijd trouw gebleven aan de renstal. Horner liet eerder al eens weten dat zijn team in het verleden gesprekken voerde met de goede vriend van Max Verstappen, maar tot meer dan praten kwam het nimmer. Norris besloot volgens Horner telkens daags na de gesprekken voor een verblijf bij de iconische renstal te kiezen.

Uitleg van Norris

Niet meer dan normaal, zo oordeelt Norris. In gesprek met Motorsport.com legt hij uit hoe dat in zijn werk gaat. "Allereerst zijn de gesprekken die ik met Red Bull had een normaal iets. Elke rijder probeert met elk team te praten, alleen niet altijd. Dat is waarom ik zo’n lang contract heb getekend, zodat ik hier een tijd niet over hoef na te denken. Maar wanneer je aan het einde van een contract komt, wil je altijd met zoveel mogelijk mensen praten zodat je je opties kan afwegen en weet wat het beste pad voor je kan zijn. Het was dus niet alleen met Red Bull, het waren verschillende gesprekken met verschillende mensen."

Na 2025

Mocht er gepraat gaan worden over zijn plannen na 2025, verwacht Norris dat hetzelfde scenario zich zal ontvouwen. "Ik wist dat als er iets kwam dat verleidelijk genoeg was, zeker voor waar ik nu met mijn leeftijd in mijn carrière sta, McLaren verreweg de beste optie was om te blijven. Ik weet zeker dat het over een paar jaar weer opkomt als ik aan het einde zit van mijn contract. Maar voor nu ben ik blij en hoef ik niet over die dingen na te denken. Ik denk er pas aan als het zover is", besluit de Britse coureur.

