Lars Leeftink

Dinsdag 17 januari 2023 20:52 - Laatste update: 20:59

Marc Márquez, coureur in de MotoGP, is lovend over Max Verstappen en zijn prestaties in de Formule 1. De Spanjaard volgt de Nederlander op de voet, en ze komen elkaar daarnaast ook vaak tegen.

Beide coureurs worden namelijk door Red Bull gesponsord of zijn werkzaam voor Red Bull in de racewereld en zien elkaar zo vooral vaak bij sponsorafspraken. Daar waar Márquez lang de beste was in zijn sport (zes keer wereldkampioen in MotoGP), is Verstappen dat momenteel. De Nederlander is de afgelopen twee seizoenen wereldkampioen geworden en hoopt daar in 2023 een derde aan toe te voegen. Hij zou daarmee in een rijtje met Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Juan Manuel Fangio komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari maakt Driver Academy voor 2023 bekend: zes mannen en twee vrouwen

Marquez

Op het officiële YouTube-kanaal van de MotoGP gaan Verstappen en Márquez in gesprek met elkaar. Volgens Márquez passen hij en Verstappen goed bij elkaar. "Max is ambitieus en daar houd ik van. En natuurlijk is hij getalenteerd, en een killer. Je moet een killer zijn als je de beste wilt zijn." Als hem wordt gevraagd wat hij de grootste kwaliteit van Verstappen vindt, is hij vrij snel met zijn antwoord.

Kwaliteit

Volgens Márquez kan Verstappen namelijk erg goed met druk van binnen het team, maar ook van buitenaf omgaan. "Hoe hij met de druk om kan gaan. Veel coureurs zijn snel en getalenteerd, maar in de race en in het moment, dan is het moeilijk om met druk om te gaan, en dat doet hij heel goed." Márquez kan het weten, want ook hij moest jaren onder hoge druk presteren in de motorsport.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)